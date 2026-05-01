Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλεξενήσει την Κηφισιά στο Αγρίνιο (2/5, 17:00), έξι μέρες μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) τους στη Νεάπολη.

Μοναδική απουσία παραμένει ο Ουνάι Γκαρσία. Ο πολύπειρος Ισπανός στόπερ το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να επιστρέψει στις προπονήσεις κάνοντας συντηρητικό πρόγραμμα, όμως εν τέλει χρειάστηκε να κάνει αρθροσκόπηση και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς.

Τελευταία εμφάνιση του 34χρονου σέντερ μπακ ήταν στις 9 Μαρτίου, στο ματς των 100 χρόνων κόντρα στην Κηφισιά και από τον προηγούμενο μήνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.