Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμα πολύ δύσκολο ντέρμπι, εκεί όπου επικεντρώνεται στο τι θα κάνει εκείνος και όχι ο αντίπαλος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ξαναβρισκόμαστε λοιπόν σε μέρες play Offs για τις θέσεις 1-4 αλλά και ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ, την ομάδα που τα τελευταία χρόνια τον ζορίζει περισσότερο αγωνιστικά συγκριτικά με τους άλλους αντιπάλους του. Την ομάδα που τον νίκησε και τον απέκλεισε φέτος στο Κύπελλο και που είχε επικρατήσει σε βάρος του στον πρώτο γύρο της regular season στο Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 αλλά και την ομάδα που από τις τοπ του ελληνικού Πρωταθλήματος είναι η πιο επικίνδυνη στις στατικές φάσεις, εκεί που ο Ολυμπιακός δεν παίρνει ιδιαίτερα καλό βαθμό φέτος ούτε σε αμυντικό επίπεδο ούτε στην επίθεση. Άρα υπάρχουν πράγματα και στοιχεία ικανά να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στο να θωρακιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για αυτό το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Προφανώς και δεν έχει καμία σημασία - κυρίως προς την δική μου προσέγγιση αλλά και αυτή του συλλόγου - εάν ο ΠΑΟΚ αυτήν την περίοδο είναι σε κάκιστη αγωνιστική κατάσταση ή το πόσες πολλές απουσίες είχε. Αισθητές απουσίες είχε ο ΠΑΟΚ και στο ντέρμπι του 2ου γύρου και ο Ολυμπιακός δεν τον είχε νικήσει τότε (στο 0-0 του Φαλήρου). Συμπερασματικά λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα δύσκολο αγωνιστικό task όπου υποχρεούται να κάνει την δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παίξει σαφώς καλύτερα από το πρόσφατο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό και ας νίκησε εκεί. Ένας Ολυμπιακός που πρωτίστως θα κοιτάξει να δει το τι θα κάνει αυτός και όχι ο αντίπαλός του.

Το σωστό mindset και οι αποδείξεις στο γήπεδο

Το mindset (νοοτροπία) πρακτικά είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο. Είναι το στοιχείο που προσδιορίζει το πώς λειτουργούμε και αντιδράμε αλλά και το πώς προσεγγίζουμε την κάθε κατάσταση και δυσκολία. Από πλευράς παικτών και προπονητή ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση δείχνει να έχει το σωστό mindset. Στον Ολυμπιακό λοιπόν το κλίμα και το σκεπτικό του Μεντιλίμπαρ και των παικτών είναι πολύ σαφές πριν τον ΠΑΟΚ.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν 2 σκέλη. Πρώτον όχι άλλα σοβαρά λάθη που οδηγούν σε γκολ αντιπάλων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα: το λάθος του Ορτέγα στην Τούμπα και άλλα φυσικά μέσα στην χρονιά.

Και 2ον και σημαντικότερο. Στον Ολυμπιακό δεν αποπροσανατολίζονται από την κάκιστη εικόνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ αλλά και την ήττα του στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ με επίσης προβληματικό πρόσωπο. Θεωρούν ότι θα βρουν απέναντί τους μία ομάδα που θα βγάλει πολύ δυνατή αντίδραση και ειδικά μέσα στην έδρα της και προετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο αγώνα με βασική βέβαια στόχευση την κατάκτηση της νίκης. Από εκεί και πέρα οι αποδείξεις προκύπτουν πάντα στο γήπεδο. Εκεί αποτυπώνεται η εικόνα μίας ομάδας, η προσπάθειά της αλλά το εάν θα καταφέρει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή όχι.

Ο Ολυμπιακός εδώ που έφτασε την κατάσταση και γυρίζοντας σε πρώτο επίπεδο το χαρτί μετά το 0-1 με την ΑΕΚ με το 2-0 επί του Παναθηναϊκού εκτός έδρας δεν έχει άλλον δρόμο από το να τα δώσει όλα και να λοκάρει σε πρώτη φάση το 2 στα 2 με τον ΠΑΟΚ (το εκτός της Κυριακής και το εντός στις 10 Μαϊου). Ας το κάνει και με μισό μηδέν. Μία χαρά θα είναι.