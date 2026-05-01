Στεργίου στο Gazzetta: «Καλούμε τα σωματεία της Αιτωλοακαρνανίας να αφυπνιστούν, δε θα υπάρξει άλλη ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού και υποψήφιος για επικεφαλής της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Στεργίου, μίλησε στο Gazzetta για τις εκλογές της Ένωσης και την απόφαση του Τίτορμου να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής.

Απέναντι στον νυν πρόεδρο της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Παπαχρήστο, τέθηκε ως επικεφαλής της κίνησης «Νέα Εποχή» ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού, Παναγιώτης Στεργίου, επιχειρώντας να συσπειρώσει δυνάμεις και επιθυμώντας να ηγηθεί της προσπάθειας για να αλλάξει η ρότα του τοπικού ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας.

Σαφώς πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη σύγχρονη ιστορία του Παναιτωλικού, καθώς κράτησε «όρθια» την ομάδα στα πολύ δύσκολα χρόνια πριν την «χρυσή» εποχή του Φώτη Κωστούλα. Συνεπώς η πρόθεση του να ασχοληθεί με το τοπικό ποδόσφαιρο της περιοχής συνδυάζεται και με την «ενεργοποίηση» του Τίτορμου, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει διαχωρίσει τη θέση του από την τρέχουσα διοίκηση της Ένωσης.

Μιλώντας στο Gazzetta ο Πάνος Στεργίου εξηγεί, μεταξύ άλλων, το γιατί αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία, ποια είναι τα μείζονα προβλήματα που υφίστανται και ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές του εφόσον πάρει το χρίσμα.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της «Νέα Εποχή», ο συνδυασμός του εκτιμά πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με την πορεία της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας να έχει πάρει την κατιούσα εδώ και καιρό. Οι εκλογές της Ένωσης θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου.

«Δεν μπορεί ο Παναιτωλικός απλώς να παρακολουθεί μία κατάσταση συνεχούς αποδόμησης»

Γιατί πήρατε την απόφαση να μπείτε στην εκλογική διαδικασία της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας;

«Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορούμε να παραμένουμε άλλο σιωπηλοί και αμέτοχοι με την κατάντια στην οποία έχει περιέλθει το τοπικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Δεν μπορεί ο Παναιτωλικός απλώς να παρακολουθεί μία κατάσταση συνεχούς αποδόμησης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας. Και άλλες φορές ο Παναιτωλικός επιχείρησε να πράξει προς αυτή την κατεύθυνση, πλέον ο κύβος ερρίφθη».

Στην ανακοίνωση σύστασης της παράταξης γινόταν λόγος για υποβάθμιση του ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο;

«Το μείζον ζήτημα είναι η κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων και των γηπέδων. Μιλάμε για γήπεδα που σε πολλές περιπτώσεις είναι επικίνδυνα για τους αθλητές. Σε όλο το νομό. Ο Παναιτωλικός διαθέτοντας την τεχνογνωσία και έχοντας τα ικανά χέρια, με επάρκεια και διάθεση να προσφέρουν σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην βελτίωση των αγωνιστικών χώρων και των υποδομών συνολικά.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μείζονα ζητήματα. Ο αριθμός των σωματείων βαίνει συνεχώς μειούμενος. Μία ΕΠΣ που πριν μερικά χρόνια είχε τριψήφιο αριθμό σωματείων, πλέον έχει κάτω από 40. Είναι πολλά τα θέματα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά.

Αναπτυξιακά πρωταθλήματα, διαιτησία, τα έξοδα των σωματείων; Μπορούμε να καταπιαστούμε με πολλά, υπαρκτά προβλήματα. Όσοι ασχολούνται ή παρακολουθούν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας διακρίνουν κάθε Σαββατοκύριακο και το πόσα πολλά είναι και το ότι διογκώνονται αντί να επιλύονται».

«Η διοίκηση της ΕΠΣ επίλεξε να σταθεί απέναντι στον κορυφαίο αθλητικό πρεσβευτή της περιοχής»

Ο Παναιτωλικός εδώ και χρόνια έχει διαχωρίσει τη θέση του από τη διοίκηση του Παναγιώτη Παπαχρήστου. Γιατί η ΕΠΣ έχει «αποκοπεί» από τον μεγαλύτερο σύλλογο της Αιτωλοακαρνανίας;

«Το γιατί η διοίκηση της ΕΠΣ επίλεξε να σταθεί απέναντι στον κορυφαίο αθλητικό πρεσβευτή της περιοχής είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Είναι σαφές ότι το έχει πράξει. Δεν είναι κάτι που ο Παναιτωλικός επιδίωξε.

Επομένως το ερώτημα πρέπει να τεθεί σε εκείνη την πλευρά. Οι πρακτικές και η στάση της απερχόμενης διοίκησης απορρέουν από επιλογές της. Ο Παναιτωλικός ωστόσο ουδέποτε αποκόπηκε από τα σωματεία.

Ήταν και είναι εκεί για να συνδράμει σε ανάγκες, όπως η παροχή αθλητικού υλικού και όχι μόνο, τεχνογνωσία και όπου αλλού απαιτηθεί, διαχρονικά».

Ως πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού, εάν εκλεγείτε, αυτό σημαίνει πως ο σύλλογος θα είναι κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί επέλεξε η «οικογένεια» του Τίτορμου να ασχοληθεί με την κατάσταση στην ΕΠΣ;

«Δεν ήταν μία απόφαση της στιγμής, ούτε επιπόλαια. Σταθμίστηκαν όλοι οι παράγοντες και το πρόγραμμά μας είναι δεσμευτικό. Ευελπιστούμε ότι αν οι ομάδες καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς -γιατί πρόκειται για καθεστώς- και αυτή η κατάσταση, θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας εκεί που πρέπει. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες ΕΠΣ που είναι και ανταγωνιστικές μα και έχουν διαμορφώσει επίπεδο εγκαταστάσεων και διοργανώσεων πάρα πολύ αξιόλογο».

«Δε νοείται ο πρόεδρος της ΕΠΣ να συντάσσεται όπως αυτός κρίνει με πρόεδρο ή με υποψήφιο πρόεδρο της ΕΠΟ»

Ως επικεφαλής της «Νέας Εποχής», ποιοι είναι οι στόχοι σας για την επόμενη ημέρα του ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας;

«Ανασυγκρότηση. Άμεσα διάλογος με όλα τα σωματεία, θα δεχθούμε προτάσεις. Έχουμε και τις δικές μας, άμεσες προτάσεις, όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις. Ξέρετε το σπίτι του καθενός είναι η βιτρίνα του. Το αν είναι νοικοκύρης ή όχι.

Το Ενωσιακό γήπεδο στο Μεσολόγγι είναι το σπίτι της ΕΠΣ. Είναι αφημένο στη μοίρα του. Δε νοείται να παρουσιάζει την εικόνα αυτή. Είναι ντροπή για όλους μας. Όχι μόνο για αυτούς που έχουν την αποκλειστική ευθύνη».

Οι Ενώσεις έχουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ΕΠΟ. Ποια είναι η στάση της παράταξης για τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση;

«Δεν προσωποποιούμε, το έχω ξαναπεί. Η διαφάνεια και οι δημοκρατικές διαδικασίες διέπουν τον συνδυασμό μας. Δε νοείται ο πρόεδρος της ΕΠΣ να συντάσσεται όπως αυτός κρίνει είτε με πρόεδρο της ΕΠΟ, είτε με υποψήφιο πρόεδρο για την ΕΠΟ. Θα συγκαλείται συνέλευση, θα σταθμίζονται οι παράμετροι και το σώμα θα αποφασίζει ποιον θα στηρίξει ο εκπρόσωπος στις εκλογές της ΕΠΟ».

Ποιο είναι το μήνυμά σας ενόψει των εκλογών της ΕΠΣΑ;

«Καλούμε όλες τις ομάδες να αφυπνιστούν. Τα περιθώρια στένεψαν. Δε θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Έχουν μείνει 39 σωματεία, η πορεία είναι φθίνουσα. Να σταθμίσουν όσα τους παραθέσαμε, το πρόγραμμα και τις θέσεις μας. Η ψήφος τους θα κρίνει το μέλλον της ΕΠΣ και του ποδοσφαίρου στην Αιτωλοακαρνανία».