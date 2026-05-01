Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα με αφορμή δύο αποφάσεις του Μαρινάκη.

Το ποδόσφαιρο αλλάζει μέσα από τα χρόνια, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά.

Από μικρό παιδί θυμάμαι που άκουγα για τους προπονητές-καμικάζι. Προπονητές που μπορεί να αναλάβουν ομάδες μεσούσης της σεζόν και να τις βγάλουν από τη δύσκολη θέση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λοιπόν βρέθηκε σε κατάσταση να πάρει δύο κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με τις τεχνικές ηγεσίες του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ μέσα στον ίδιο μήνα, αλλά σε βάθος διετίας.

Φεβρουάριος του 2024 κι ο Μαρινάκης άλλαξε τον Καρβαλιάλ με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ήταν τότε 4ος στη βαθμολογία, έξι, πέντε και τέσσερις πόντους πίσω από ΠΑΟΚ, ΠΑΟ κι ΑΕΚ. Και μόλις είχε μετακινηθεί από το Γιουρόπα Λιγκ στο Κόνφερενς Λιγκ. Τη συνέχεια την ξέρουμε καλά. Η ομάδα με τον Μεντιλίμπαρ κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ και τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα, πάνω από τον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας μάλιστα τον τίτλο, ώσπου έχασε στην Τούμπα, τρεις ημέρες μετά την πρόκριση της στον ευρωπαϊκό τελικό.

Φεβρουάριος του 2026 κι ο Μαρινάκης άλλαξε τον Σον Ντάϊτς με τον Βίτορ Περέϊρα. Η Νότιγχαμ ήταν τρεις πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, 17η στη βαθμολογία. Η συνέχεια είναι γνωστή. Η Φόρεστ, με τον Περέϊρα, είναι αυτή την στιγμή 16η, πέντε πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Και βρίσκεται ένα βήμα από τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας κάνει τρεις προκρίσεις στα νοκ άουτ και έχοντας κερδίσει την Άστον Βίλα στον α΄ ημιτελικό. Στα δε εννιά τελευταία παιχνίδια της σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη είναι αήττητη, με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Είναι σαφές από τα παραδείγματα λήψης απόφασης Φλεβάρη μήνα ότι μας αρέσει δεν μας αρέσει, ο προπονητής-καμικάζι είναι κάτι που λειτουργεί. Απλά είναι θέμα εύστοχης επιλογής. Για παράδειγμα, ο Περέϊρα είχε κάνει το ίδιο πράγμα και στον Ολυμπιακό! Είχε αναλάβει τον Ιανουάριο του 2015 αντί του Μίτσελ, με την ομάδα 1η, στο +2 από τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο είχε χάσει στο Καραϊσκάκη. Τελικά, ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρωτάθλημα στο +9 από τον 2ο Παναθηναϊκό και είχε κάνει και το νταμπλ κερδίζοντας και το Κύπελλο, με νίκη 1-0 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με 65.000 ΑΕΚτζήδες.

Όπως κι ο Μεντιλίμπαρ έχει ξανακάνει με επιτυχία το ρόλο του προπονητή καμικάζι-κι όχι μόνο μία φορά! Τον Μάρτιο του 2023 ανέλαβε τη Σεβίλλη μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Κι όχι μόνο την οδήγησε με ασφάλεια στη σωτηρία, τερματίζοντας στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά πήρε μαζί της και το Γιουρόπα Λιγκ! Αλλά και τον Φεβρουάριο του 2011, ανέλαβε την Οσασούνα μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο τέλος της σεζόν όχι απλά την έσωσε, αλλά την έφτασε στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Πού θέλω να καταλήξω: Άμα μελετήσεις, κι όχι απλά διαβάσεις, το βιογραφικό ενός προπονητή, μπορεί να καταλάβεις πολλά πράγματα, για να πάρεις τη σωστή η, τη λάθος απόφαση.

Άσχετο: Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό που επέλεξαν οι δύο παίκτες που έφυγαν τον Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό, ο μεν Στρεφέτσα να πάρει το Νο 7 στην Πάρμα, ο δε Γιάρεμτσουκ το Νο 77 στην Ολιμπίκ Λιόν;…

Μπορεί να έχει να σκοράρει πολύ καιρό ο Οζντόεφ, αλλά στα δικά μου μάτια παραμένει ένας πολύ επικίνδυνος μέσος για τον ΠΑΟΚ, ειδικά στις φάσεις που έρχεται από πίσω ως κρυφός κυνηγός κι εκτελεί, άσχετα αν δεν το βρήκε στον τελικό του Κυπέλλου, παρότι το έψαξε πολύ. Δεν πρέπει να τον αφήσουν από τα μάτια τους οι αμυντικοί και οι χαφ του Ολυμπιακού.

Όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και κάτι άλλο: ότι όλη τη ζημιά στον ΠΑΟΚ την έκανε ο ΟΦΗ από την πλευρά του Μπάμπα και του Τάϊσον. Από εκεί δημιουργήθηκαν όλες οι ευκαιρίες του ΟΦΗ. Βέβαια, ο Λουτσέσκου θα προσπαθήσει να το διορθώσει ενόψει Ολυμπιακού, καθώς ήταν εξόφθαλμο το κενό από τα αριστερά.

Λογικά ο Μεντιλίμπαρ θα έχει εκεί τον Ρόντινεϊ, με τον Κοστίνια πίσω του. Κι είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω ότι ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού άφησε πάρα πολλές φορές τον Κυριακόπουλο στο ντέρμπι της Λεωφόρου να κάνει κούρσες και να απειλεί με τις σέντρες του. Κι ο Μπάμπα είναι κι αυτός επιθετικογενής μπακ. Δεν το πλήρωσε με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός, αλλά αν συνεχίσει έτσι ο Ρόντινεϊ, να επιστρέφει στην άμυνα με ρυθμούς βαδιστή, δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι