Ο άλλοτε χαφ της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Μια εμβληματική μορφή του Παναιτωλικού, με σπουδαία πορεία στην ΑΕΚ δεν είναι πια ανάμεσα μας. Ο λόγος για τον Διονύση Τσάμη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για παλαίμαχο, ο οποίος φόρεσε 160 φορές τα κιτρινομπλέ του Τίτορμου, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως το 1972, όταν και φόρεσε τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος. Ήταν κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το 1980 και εκείνη την περίοδο κατέκτησε με την Ένωση το νταμπλ του 1978, ενώ σήκωσε το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά (1979). Συνολικά αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα 215 φορές.

Ο Αγρινιώτης άλλοτε διεθνής μέσος ήταν βασικό μέλος της ομάδα του Φράντισεκ Φάντροκ, η οποία το 1977 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA. Σε αυτήν την ιστορική πορεία η ΑΕΚ απέκλεισε κατά σειρά Ντιναμό Μόσχας, Ντέρμπι Κάουντι, Ερυθρό Αστέρα και ΚΠΡ αλλά αποκλείστηκε στους «4» από τη Γιουβέντους.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας και ο Παναιτωλικός, τον οποίο «υπηρέτησε» δις ως προπονητής (1996 και 1998). Η «οικογένεια» των Αγρινιωτών τον τίμησε πολλές φορές, όπως πριν από αγώνα με την ΑΕΚ, ενώ τελευταία φορά ήταν πριν από ένα μήνα, στο φιλικό των παλαιμάχων του Τίτορμου με τους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. 'Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.

Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους. Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της...