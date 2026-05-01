Οι δύο «απαράβατοι» όροι που έθεσε ο Αλμέιδα για να αναλάβει την Κρουζ Αζούλ

Ο Ματίας Αλμέιδα έθεσε δύο όρους στη διοίκηση της Κρουζ Αζούλ, ώστε να αναλάβει τον πάγκο της μεξικάνικης ομάδας.

Η Κρουζ Αζούλ έχει τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε από τη Σεβίλλη, ψηλά στη λίστα για να αντικαταστήσει τον Τζόελ Χουίκουι στον πάγκο της ομάδας. Ο Αργεντινός τεχνικός είναι ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές στη μεξικανική λίγκα και φέρεται να έχει ήδη θέσει δύο «απαράβατους» όρους στη διοίκηση του συλλόγου, προτού αναλάβει την ομάδα.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «elfutbolero», ο Πελάδο φέρεται να έχει ζητήσει μισθό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (5 εκατομμύρια δολάρια), ένα ποσό που θα τον τοποθετούσε ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές του πρωταθλήματος, ενώ από την πλευρά της, το διοικητικό συμβούλιο της Κρουζ Αζούλ εξετάζει ήδη εάν είναι διατεθειμένο να πληρώσει ένα τόσο υπερβολικό ποσό.

Ο άλλος όρος έχει να κάνει με την ασφάλεια, η οποία είναι ύψιστης σημασίας για τον πρώην προπονητή της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μία από τις βασικές του απαιτήσεις είναι ένα υπερσύγχρονο θωρακισμένο όχημα για τις καθημερινές του μετακινήσεις, αλλά και μια ιδιωτική ομάδα ασφαλείας για να τον προστατεύει και να του επιτρέπει να ταξιδεύει στις προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του συλλόγου χωρίς απρόοπτα.

Η Κρουζ Αζούλ επέλεξε τώρα να διακόψει προσωρινά την αναζήτηση νέου προπονητή, ενώ πηγές μέσα από τον σύλλογο αναφέρουν πως το διοικητικό συμβούλιο θα παραμείνει πλήρως επικεντρωμένο στα πλέι-οφ και θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά του μόλις αυτό ολοκληρωθεί.