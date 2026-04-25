Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού.

Μία από τις πρώτες κουβέντες μου σχολιάζοντας το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είχε να κάνει με τον Τσικίνιο. Με τη διαπίστωση ότι αυτή τη φορά ήταν καλύτερος κι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση της νίκης.

Όχι, δεν έβγαλε μάτια με την απόδοση του την Κυριακή ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Ήταν, όμως, λειτουργικός και συμβατός τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Κι έκανε καλή σύνδεση της μεσαίας γραμμής με την επίθεση. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερος. Ειδικά σε στιγμές μέσα η, γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, όπου του έλειψε αυτό το κλικ, για το κάτι παραπάνω που εν τέλει κάνει τη διαφορά σε τέτοιο επίπεδο.

Κάποιες πάσες που δεν πέρασαν προς τον Ελ Κααμπί, κάποιες στιγμές στις οποίες ο ίδιος ο Τσικίνιο κόπηκε, μία αντεπίθεση που δεν βγήκε. Μικρές λεπτομέρειες, που όμως μαζεύονται και δημιουργούν την τελική εικόνα. Με τον δεξιοπόδαρο άσο, ωστόσο, ακόμη κι έτσι να βάζει την σφραγίδα του στην επικράτηση του Ολυμπιακού. Είτε με ορισμένες πολύ έξυπνες μπαλιές του, είτε με μερικές καλές κινήσεις του, είτε απειλώντας (με το σουτ φαρμάκι στο 29’), είτε πιέζοντας αρκετά καλά ψηλά, είτε κόβοντας, είτε πάνω απ΄ όλα διεκδικώντας κάθε μπάλα, ακόμη και στον αέρα-βλέπε την πάσα του με κεφαλιά στον σκόρερ του δεύτερου γκολ Ρόντινεϊ.

Νομίζω ότι ακόμη και με αυτή την όχι λαμπερή, αλλά αρκετά ουσιαστική εμφάνιση, ο Τσικίνιο θα έκανε τον Μεντιλίμπαρ να μετανιώσει που δεν έβαλε τον Πορτογάλο αλλά τον Ταρέμι σε ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί στα ντέρμπι που έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη από την ΑΕΚ (0-1) και τον Παναθηναϊκό (0-1). Όταν το έκανε άλλη μία φορά, πλην εννοώ της Κυριακής στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός δεν ήταν θεαματικά καλύτερος, όμως αν μη τι άλλο έφερε καλύτερο αποτέλεσμα σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, το 0-0 με τον ΠΑΟΚ.

Παρεμπιπτόντως, η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Τσικίνιο πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερος στην Τούμπα, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό ο 30χρονος μεσοκυνηγός, ωστόσο δεν πιστεύω να φτάνει αυτό το «καλός» κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι καλύτερος. Να μην πηγαίνει δεύτερος σε μπάλες μέσα στην αντίπαλη περιοχή, να μην ψάχνει με γιόμες τον Ελ Κααμπί, αλλά να επιλέγει την μπάλα χάμω και παιχνίδι με τον Ζέλσον η, τον Ρόντινεϊ.

Είναι έτσι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που ο Τσικίνιο έχει ρόλο κομβικό. Όσο πιο καλός θα είναι αυτός, τόσο πιο καλή θα είναι κι η ομάδα την άλλη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Άσχετο: Ήδη κινείται ο Ολυμπιακός για να κλείσει αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία, στα γνωστά λημέρια, αναφορικά με την προετοιμασία της ομάδας το καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι οι…ημερομηνίες, αφού οι «ερυθρόλευκοι» δεν ξέρουν πότε θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Θα είναι μέσα Ιουνίου, θα είναι τέλη Ιουνίου, θα είναι 10 Ιουλίου; Θα εξαρτηθεί από τη θέση στην οποία θα τερματίσουν.

Είναι μία απορία γιατί βλέπουμε στις αποστολές του Ολυμπιακού τον Βέζο κι όχι τον Λιατσικούρα, που πλέον δεν έχει υποχρεώσεις με τη Β ομάδα, στην οποία κατά κύριο λόγο αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν.

Λογικά ο Μεντιλίμπαρ παίρνει τον Βέζο στην 23άδα προκειμένου να έχει μία εξτρά αμυντική λύση. Ειδικά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο έπαιξαν βασικοί κι ο Ρόντινεϊ κι ο Κοστίνια, οι εναλλακτικές στην άμυνα ήταν μόνο οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, καθώς ο Μπρούνο είχε αποκλειστεί της αποστολής ως υπεράριθμος ξένος.

Αντίθετα, για τη μεσαία γραμμή ο προπονητής είχε περισσότερες εναλλακτικές. Βλέπε τους Μουζακίτη, Σιπιόνι, Νασιμέντο. Γιατί λοιπόν να έπαιρνε κι έναν τέταρτο χαφ…

