Ο Ιταλός τεχνικός που έχει εργαστεί ξανά στην Ελλάδα και δη στην Λάρισα έπιασε ήδη δουλειά στην ομάδα της ΑΕΛ Novibet.

Ο Ιταλός Τζιανλούκα Φέστα είναι - όπως έχετε ήδη διαβάσει στο Gazzetta - ο εκλεκτός της ΑΕΛ Novibet ως προς την σηνέχεια. Ο Φέστα έχει δουλέψει στους «Βυσσινί» για δύο περιόδους (2018-19 και 2021) και ενώ επίσης έχει εργαστεί στην χώρα μας και σε Απόλλωνα Σμύρνης αλλά και στην ομάδα της Λαμίας.

Ο Φέστα βρέθηκε ήδη στο γήπεδο. Χαιρέτησε και μίλησε με τους παίκτες και θα κάνει την πρώτη του απογευματινή προπόνηση στην ΑΕΛ Novibet.

