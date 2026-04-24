Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Γιωργάκης, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ από την Αριδαία

Έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιωργάκης ο μικρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Μια ακόμα δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς έφυγε χθες (23/4) από τη ζωή ο 7χρονος Γιωργάκης, ο οποίο έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι σύνδεσμοι του Δικεφάλου του Βορρά στην περιοχή της Αριδαίας, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού, αλλά και της οικογένειάς του.

«Με μεγάλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρετάμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο», έγραφε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συνδέσμου της πόλης.