Ο οπαδός της ΑΕΚ που έγινε viral για τα δάκρυά του στο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Λέω... μπλέξαμε, μην το δει η γυναίκα μου»

Ο Πασχάλης Κασάπης, ο φίλαθλος της ΑΕΚ από την Καβάλα, τον οποίο η ΠΑΕ ανέβασε σε βίντεο για τα δάκρυα στο πανηγυρισμό του στο ματς με τον ΠΑΟΚ μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Ήμουν στη δουλειά και είδα πολλά μηνύματα στο κινητό μου. Είδα έναν φίλου μου που μου έστειλε ότι με ανέβασε η ΠΑΕ σε βίντεο. Λέω... "μπλέξαμε". Λέω "μην το δει η γυναίκα μου" γιατί της είχα πει ότι κατεβαίνω για συνέδριο. Από εκεί και έπειτα είχα μηνύματα και αιτήματα φιλίας από πολύ κόσμο», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Ένας φίλαθλος υγιής βγάζει αυθόρμητα συναισθήματα. Έχω πολλά βιώματα για την ΑΕΚ από την οικογένειά μου. Την πονάω την ομάδα και την αγαπάω αυθεντικά».