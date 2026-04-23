ΠΑΟΚ: Μία κούπα και για φέτος, άλλη μία για πάντα!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα τρόπαια που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ σε μία πολύ-πολύ δύσκολη περίοδο, όπου μετά τις δοκιμασίες μπορεί να έρχεται και η μεγάλη δικαίωση.

Ούτε ο Απρίλιος είναι καλός ή εύκολος για τον ΠΑΟΚ! Η δοκιμασία συνεχίζεται. Άνθρωποι φεύγουν συνέχεια από τη ζωή και το πένθος δεν απομακρύνεται από τον Σύλλογο, σαν μία ανώτερη δύναμη να επιδιώκει με τον πιο σκληρό τρόπο να τονίζει και να θυμίζει την ιστορία του ΠΑΟΚ που επίσης σημαδεύτηκε από πολλές τέτοιες καταστάσεις! Παρολ’ αυτά πάντα μετά από μεγάλους αγώνες έρχεται μία δικαίωση…

Τη Δευτέρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε πόσο πολύ ήθελε να ξεδώσει, να φωνάξει για την ομάδα του. Σε μία εκδήλωση που πρωταγωνίστησε 100% ο κόσμος, φάνηκε αυτή η διάθεση να δημιουργηθεί μία καλύτερη αύρα σε σχέση με το πένθος που βαραίνει από τον Ιανουάριο και μετά. Λίγο μετά νέο πένθος με τον χαμό του αδελφού του Ιβάν Σαββίδη τον Παύλο! Όλα δείχνουν ότι η δοκιμασία δεν σταματάει! Η μάχη όμως συνεχίζεται και ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλη προσπάθεια για να δικαιωθεί, να κερδίσει, να δώσει χαρά στον κόσμο του.

Υπάρχει προοπτική! Υπάρχει γιατί βέβαια έχουν δημιουργηθεί και οι βάσεις για επιτυχίες. Οι μάχες και οι αγώνες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και τώρα έφθασε η ώρα των τελικών. Ο ΠΑΟΚ παίζει παντού. Οι τελικοί είναι σε όλα τα αθλήματα και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τον Σύλλογο με πάνω από 25 τμήματα και πολλά από αυτά να πρωταγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο. Σε άνδρες και γυναίκες βέβαια! Ο ΠΑΟΚ με το ρεκόρ αθλητών και αθλητριών που φυσικά είναι και οπαδοί του και μαζί χαίρονται στις χαρές ή λυπούνται στα δύσκολα.

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE

Η ομάδα ποδοσφαίρου κι αν δεν δοκιμάζεται! Πρωτοφανείς καταστάσεις για ένα σύνολο που έχει δουλέψει τόσο πολύ, έχει δείξει για σημαντικό διάστημα τη δυναμική του και που μπορεί να φθάσει, αλλά οι τραυματισμοί τους έχουν φέρει σε μία κατάσταση να δοκιμάζονται αγωνιστικά, σωματικά, μα πάνω απ’ όλα και πνευματικά. Ένας τελικός για το πρωτάθλημα χάθηκε. Αυτός ο (πιο) μεγάλος στόχος δεν θα υλοποιηθεί. Για εμένα βέβαια εξ αρχής άλλος ήταν ο αληθινά μεγάλος στόχος για τον ποδοσφαιρικό Δικέφαλο. Η ομάδα έχει ανάγκη και ως απωθημένο το Champions League. Αυτό λείπει, αυτό σε εκτοξεύει σε όλα τα επίπεδα. Τη δεδομένη στιγμή ο ΠΑΟΚ για να το διεκδικήσει πρέπει να βγει δεύτερος και από εκεί και πέρα να γνωρίσει άλλη μία σκληρή δοκιμασία καλοκαιριού για να το υλοποιήσει. Κανείς στόχος δεν υλοποιείται εύκολα και χωρίς δοκιμασία ειδικά στον ΠΑΟΚ, αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.

Γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση εντός ομάδας, έγραφα και την περασμένη εβδομάδα ότι… «πρώτα ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο για να κερδίσει και μετά θα ξαναπαίξει την μπάλα που ξέρει». Ανάποδο από μία κανονική συνθήκη; Έτσι είναι όμως. Μόνο το αποτέλεσμα θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ να ξαναβρεί τον εαυτό του. Ούτε οι ομιλίες, ούτε τα πριμ, ούτε και ο κόσμος. Κερδίζεις ένα μεγάλο ματς και τότε ξαναπαίρνεις τα πάνω σου. Άρα… Το κύπελλο Ελλάδας για φέτος έχει -όπως πάντα- τη δική του ξεχωριστή αξία, από εκεί και πέρα όμως ειδικά γι αυτή την περίοδο ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του το έχουν απόλυτη ανάγκη για να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους. Το Σάββατο στο Βόλο ο ΠΑΟΚ παίζει για την ιστορία του, αλλά και για την προσπάθειά του να φθάσει στο όνειρο. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελλο θα ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί, μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό στη μάχη για τη δεύτερη θέση που θα ανοίξει τον μοναδικό δρόμο για την επίτευξη του πιο δύσκολου στόχου που είναι η παρουσία στη league phase του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ που για έναν αδιευκρίνιστο λόγο άνοιξε θέμα διαιτησίας, λες και θα γίνει μόδα τώρα όποιος δημιουργεί αρνητικό κλίμα να ξέρει πώς στο τέλος θα δικαιωθεί! Έτσι θα το πάμε δηλαδή από εδώ και πέρα; Να φωνάζουμε για να φωνάζουμε, έτσι για να συσπειρωνόμαστε μεταξύ μας, χωρίς να μας νοιάζει η γενική τοξικότητα που προκαλείται;

ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ 79-73!

Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό του είχε κερδίσει τη Σαραγόσα 76-72! Έτσι ακριβώς έκανε και προχθές στο πρωτάθλημα, λίγο πριν ξεκινήσει τους ευρωπαϊκούς του τελικούς! Για να φθάσει σε αυτό τον τελικό κέρδισε τη Μούρθια στο πρώτο ματς με 79-73 και χθες τα κατάφερε με το ίδιο σκορ κόντρα στην Μπιλμπάο! Την άλλη εβδομάδα έχει το πιο μεγάλο ματς της χρονιάς στη χώρα των Βάσκων.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλύτερη ομάδα και υψηλότερο ταβάνι ούτε από την Μούρθια, ούτε από την Μπιλμπάο. Τα καταφέρνει όμως με τον δικό του τρόπο να τους ρίχνει σε πιο χαμηλό επίπεδο! Οι Ισπανοί είναι σα να τα χάνουν παίζοντας με αυτή την ομάδα, έστω και αν ξεκάθαρα έχουν πιο ακριβό και σαφώς πιο καλό και γεμάτο ρόστερ. Έτσι και χθες στον πρώτο τελικό. Η Μπιλμπάο είχε 26 στα 70 σουτ! Ο ΠΑΟΚ πήρε και πάλι τα ριμπάουντ παρά τα φάουλ που οι παράξενοι χρέωσαν στους ψηλούς του, έκανε όμως και πάλι τα πολλά λάθη του. Το ότι οι Ισπανοί είχαν 70 σουτ και ο ΠΑΟΚ 61 οφείλονταν και πάλι στα 16-6 λάθη. Το ότι βέβαια οι βολές ήταν 7-19 και 0-8 στο δεύτερο μέρος, οφείλονταν στους διαιτητές!

Παρά το ότι ο Μέλβιν ήταν αρνητικός, ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με ένα… καλούτσικο σκορ. Για μάχη θα πάει και πάλι!

Μία ομάδα που όπως λέει και ο πανέξυπνος Μπούτσκος έχει μάθει εδώ και πολλές εβδομάδες να παίζει και να κερδίζει μεγάλα ματς. Συνέχεια και συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ το φθάνει στο τέλος και είναι εκείνος που βρίσκει τον τρόπο να φεύγει νικητής. Έτσι θα κάνει και στην Ισπανία για να φέρει ένα τρόπαιο που δείχνει ότι θα αποτελέσει την αρχή μία νέας πολύ μεγάλης ιστορίας…