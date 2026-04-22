Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ παράλληλα με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Αυτή τη φορά, η δυσάρεστη είδηση αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιβάν Σαββίδη, Παύλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4) σε ηλικία 72 ετών.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη κι αυτός ήταν ο λόγος της ξαφνικής παρουσίας του διοικητικού ηγέτη του «δικεφάλου» στη Θεσσαλονίκη από χθες. Μετά την είδηση αυτή, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον χαμό του αγαπημένου προσώπου του Ιβάν Σαββίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...»