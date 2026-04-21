ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη, πρόβλημα με Λόβρεν ενόψει τελικού
Άσχημα είναι τα νέα που προέκυψαν στον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή (21/4) προπόνηση της ομάδας, ενόψει του Σαββατιάτικου (25/4) τελικού Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενημέρωσε πως ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο, όπερ και σημαίνει πως η σεζόν ουσιαστικά τελείωσε πρόωρα για τον 31χρονο στράικερ.
Από εκεί και πέρα, ακόμη ένας «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Ντέγιαν Λόβρεν, καθώς ο έμπειρος στόπερ υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική κόντρα στην ΑΕΚ και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:
Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.
Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.
