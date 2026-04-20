Το μήνυμα του σπουδαίου Αντρέ Βιεϊρίνια για την συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του ΠΑΟΚ.

Μια από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, δεν θα μπορούσε να λείπει από τα... ευχετήρια μηνύματα, ανήμερα της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Πορτογάλος άλλοτε άσος των γηπέδων, που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Δικέφαλο του Βορρά και πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, σκοράροντας 51 φορές και μοιράζοντας 45 ασίστ σε 344 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Στα 40 του χρόνια, ο Βιεϊρίνια τόνισε πως ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν κάτι αληθινό, και δεν τον ακολουθείς, αλλά τον ζεις!

«Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ κάτι εύκολο. Ήταν πάντα κάτι αληθινό. Σε έμαθε να περιμένεις, να αντέχεις, να πιστεύεις ακόμα κι όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σε κάθε του στιγμή υπάρχει μια ιστορία.

Στιγμές χαράς και πίκρας, άνθρωποι που έζησαν και έδεσαν τη ζωή τους μαζί του. 100 χρόνια τώρα, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι συνήθεια, είναι ανάγκη, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αληθινό απ’ όλα. Το ΠΑΟΚ δεν τον ακολουθείς, τον ζεις.

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα μου»