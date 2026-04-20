ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Αντρέ Βιεϊρίνια για τα 100 χρόνια της ομάδας
Μια από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, δεν θα μπορούσε να λείπει από τα... ευχετήρια μηνύματα, ανήμερα της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Ο Πορτογάλος άλλοτε άσος των γηπέδων, που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Δικέφαλο του Βορρά και πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, σκοράροντας 51 φορές και μοιράζοντας 45 ασίστ σε 344 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έστειλε το δικό του μήνυμα.
Στα 40 του χρόνια, ο Βιεϊρίνια τόνισε πως ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν κάτι αληθινό, και δεν τον ακολουθείς, αλλά τον ζεις!
«Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ κάτι εύκολο. Ήταν πάντα κάτι αληθινό. Σε έμαθε να περιμένεις, να αντέχεις, να πιστεύεις ακόμα κι όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σε κάθε του στιγμή υπάρχει μια ιστορία.
Στιγμές χαράς και πίκρας, άνθρωποι που έζησαν και έδεσαν τη ζωή τους μαζί του. 100 χρόνια τώρα, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι συνήθεια, είναι ανάγκη, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αληθινό απ’ όλα. Το ΠΑΟΚ δεν τον ακολουθείς, τον ζεις.
Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα μου»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.