Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες της ΑΕΚ στα Σπάτα μια μέρα μετά τη Ράγιο και πριν τον ΠΑΟΚ που έδωσε πάθος και έστειλε σύνθημα νίκης.

Μια μέρα μετά τη συγκλονιστική εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο, παρότι τελικά δεν ήρθε η πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στα Σπάτα και με μια πορωτική ομιλία εμψύχωσε τους παίκτες ενόψει του χθεσινού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τόνισε στους ποδοσφαιριστές ότι γέμισαν όλους με υπερηφάνεια για την προσπάθεια και τους μετέφερε πως με το ίδιο πάθος και με την ίδια νοοτροπία πρέπει να μπουν και απέναντι στον ΠΑΟΚ για να πάρουν τη νίκη. Όπως και έκαναν με το τελικό 3-0 να μιλάει από μόνο του.

«Δεν θα σας λέω πια «my guys», όπως έκανα πάντα. Από σήμερα θα σας λέω «πολεμιστές μου». Πρώτα απ’ όλα, ανεξάρτητα από το τι έγινε χθες (σ.σ. στον αγώνα με τη Ράγιο), αγγίξαμε το όνειρο, αλλά καμιά φορά στη ζωή συμβαίνουν πράγματα που δεν τα περιμένεις. Και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας για 5 δευτερόλεπτα και δεχτήκαμε γκολ. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Και φυσικά δεν αξίζαμε να χάσουμε 3-0 στη Ράγιο. Έγινε. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε μόνο 3-1 χθες. Έγινε.

Το μόνο που θέλω να σας πω είναι πως όταν ανέλαβα την ομάδα σχεδόν πριν δυο χρόνια, το πρώτο πράγμα που δήλωσα, μεταξύ άλλων, ήταν ότι η ΑΕΚ πολύ σύντομα στην Ευρώπη θα δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση που όλοι θα τρίβουν τα μάτια τους. Και πράγματι έτσι έγινε. Και η ΑΕΚ έδειξε τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Με εσάς, με τον προπονητή μας, με τον Χαβιέ, με όλους γύρω μας, έχουμε κάνει μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη που μόνο περηφάνια μπορεί να μας δώσει.

Δείξατε αξιοπρέπεια, ενότητα, αγάπη, αφοσίωση σε όλη αυτή την περίοδο από το καλοκαίρι μέχρι τώρα και ένα φανταστικό μαχητικό πνεύμα. Κάνατε περήφανους τους εαυτούς σας, κάνατε περήφανους όλους εμάς, εμένα, τον προπονητή, τον Χαβιέ και όλους τους φιλάθλους. Γιατί οι δικοί μας φίλαθλοι δεν είναι σαν των άλλων ομάδων. Όπως είδατε και στο μουσείο, έτσι είναι. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Από εδώ και πέρα, όταν ακούν ΑΕΚ θα γίνεται σεισμός. Πήγαμε στο μουσείο και καταλάβατε την καταγωγή των φιλάθλων μας. Από πού έρχονται. Ποια είναι η κουλτούρα τους. Ποια είναι η αξιοπρέπειά τους. Ποιος είναι ο σεβασμός τους για τη ζωή. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της ζωής αυτών των ανθρώπων», ανέφερε αρχικά ο ιδιοκτήτης της Ένωσης.

Στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε: «Είχαμε τρεις δρόμους, τρεις σημαντικούς δρόμους πριν από μερικούς μήνες. Έναν δρόμο τον χάσαμε χωρίς να καταλάβουμε πώς. Το Κύπελλο. Απίστευτο. Απίστευτο. Αφήστε το πίσω μας. Τέλος. Τελείωσε η μουσική, πέρασε η γιορτή. Είναι κάτω από τα πόδια μας. Είχαμε τεράστια ευκαιρία να φτάσουμε στα ημιτελικά ή στον τελικό της Ευρώπης. Αλλά παλέψατε γι’ αυτό και το αξίζατε. Είμαστε όλοι περήφανοι για εσάς. Πάρα πολύ περήφανοι. Αλλά τώρα μένει ένα πράγμα. Μην μείνετε στις υπερήφανες στιγμές του χθες. Μην μείνετε και χαλαρώσετε μετά από αυτή την τεράστια προσπάθεια, αυτή την όμορφη πορεία και τα πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη» και συνέχισε δίνοντας το σύνθημα για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ:

«Πρέπει να κρατήσετε το ίδιο μαχητικό πνεύμα που είχαμε χθες. Πιστέψτε με, δεν είμαι ειδικός. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Γιατί στο τέλος, στη ζωή, επικρατεί η κοινή λογική και η αντίληψη. Αν κάποιος είναι έξυπνος, ακούει και καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Σας λέω, αν παίξετε την Κυριακή όπως παίξατε χθες, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να σας νικήσει. Καμία. Δεν μιλάω για του χρόνου, μιλάω για τώρα. Αν παίξετε όπως χθες, δεν φοβάστε κανέναν. Γι’ αυτό πρέπει να κρατήσετε το μαχητικό πνεύμα που είχατε χθες. Πρέπει να είστε περήφανοι πολεμιστές. Γιατί χθες παλέψατε για την ΑΕΚ, παλέψατε για το σύμβολο, παλέψατε για την ιδέα. Παλέψατε σαν τους πιο πολύτιμους μονομάχους.

Σας παρακαλώ, ξεκουραστείτε για δύο μέρες. Βασικά, αύριο και μεθαύριο εγώ έχω έναν αγώνα με το αυτοκίνητο. Πριν τον αγώνα χαλαρώνω. Αλλά όταν ντύνομαι 30 λεπτά πριν, γίνομαι νίντζα. Όπως ήσασταν εσείς χθες. Οπότε όταν πατήσετε το πόδι σας στο γήπεδο την Κυριακή, μπείτε και πάρτε τους όλους. Δεν φοβάστε τίποτα. Πάρτε τους. Πάρτε τους. Υπάρχει κανείς που να έχει διαφορετική άποψη, ότι δεν μπορείτε να τους νικήσετε την Κυριακή; Όχι. Μπείτε μέσα και κάντε σεισμό. Σεισμό. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς. Πάρα πολύ περήφανος. Αλλά τώρα ξεκουραστείτε. Και την Κυριακή στην αρένα, πάρτε τους όλους. Δεν φοβάστε κανέναν. Ευχαριστώ».