Η γιορτή του ΠΑΟΚ για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας ξεκίνησε στην Αριστοτέλους.

Ημέρα γιορτής είναι η σημερινή (20/4) για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά συμπληρώνει 100 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής του (20/4/1926).

Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Μακεδονίας έχει προετοιμαστεί... αναλόγως, με μια μεγάλη γιορτή να αρχίζει δειλά δειλά στον πασίγνωστο δρόμο της Αριστοτέλους.

Εκεί, βρίσκονται τα τρόπαια των «ασπρόμαυρων» και ήδη αρκετός κόσμος δίνει το «παρών» για να φωτογραφηθεί με αυτά και να δει από κοντά τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του συλλόγου.