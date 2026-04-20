ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η γιορτή για τα 100 χρόνια στην Αριστοτέλους
Ημέρα γιορτής είναι η σημερινή (20/4) για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά συμπληρώνει 100 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής του (20/4/1926).
Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη της Μακεδονίας έχει προετοιμαστεί... αναλόγως, με μια μεγάλη γιορτή να αρχίζει δειλά δειλά στον πασίγνωστο δρόμο της Αριστοτέλους.
Εκεί, βρίσκονται τα τρόπαια των «ασπρόμαυρων» και ήδη αρκετός κόσμος δίνει το «παρών» για να φωτογραφηθεί με αυτά και να δει από κοντά τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του συλλόγου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.