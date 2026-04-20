Ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής του 2004 και πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Θόδωρος Ζαγοράκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Θόδωρος Ζαγοράκης δεν χρειάζεται πολλές λέξεις όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Ο Καβαλιώτης, που φόρεσε τη φανέλα του «Δικεφάλου» σε δύο θητείες (1992-1998, 2005-2007), καταγράφοντας 220 συμμετοχές και 15 γκολ, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου από το 2007 έως το 2012, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε ως «τα χρόνια της επανάστασης», επέλεξε έναν λιτό, αλλά απόλυτα στοχευμένο τρόπο για να τοποθετηθεί.

Μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook, έδωσε το στίγμα των 100 χρόνων με λίγες φράσεις που κουβαλούν βάρος και εμπειρία. Μιας διαδρομής που την έζησε από μέσα, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως διοικητικός ηγέτης, συμβάλλοντας σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ άρχισε να αλλάζει επίπεδο, με την παρουσία σημαντικών ποδοσφαιριστών όπως οι Κονσεϊσάο, Βιεϊρίνια, Γκαρσία, Κοντρέρας, Ίβιτς και Μουσλίμοβιτς, αλλά και με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο:

«Ο ΠΑΟΚ “φωνάζει” αυτό που τον καθορίζει εδώ και 100 χρόνια: Το διαφορετικό!

100 χρόνια που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είσαι για μας.

100 χρόνια αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, τιμής και περηφάνιας!

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ!».