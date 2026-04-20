Καρέ-καρέ το λάθος του Γέντβαϊ: Η αντίδρασή του πριν καν η μπάλα φτάσει στον Ζέλσον

Η... ανατομία του τραγικού λάθος του Τιν Γέντβαϊ χάρη στο οποίο έγινε το 0-1 στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Ο Τιν Γέντβαϊ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο χθεσινό ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καθώς το λάθος του στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης έδωσε στο... πιάτο την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ και ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Βέβαια, μπορεί το γκολ αυτό να προήλθε από τη λάθος πάσα του Κροάτη αμυντικού, ωστόσο η ουσιαστική αιτία γι’ αυτό ήταν το γεγονός πως δεν είχε αντίληψη του πού βρίσκονταν συμπαίκτες και αντίπαλοί του. Δεν είχε καθόλου εικόνα της θέσης που ήταν ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού...

Βλέπετε, ο 30χρονος, δευτερόλεπτα νωρίτερα, είχε κάνει ένα γύρισμα προς τον Ελ Καμπί, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν, που απέκρουσε με τα πόδια την εξ επαφής προσπάθεια του Μαροκινού. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Ζέλσον έφτασε μέχρι τις διαφημιστικές πινακίδες και η επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο έγινε κυριολεκτικά περπατώντας.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Παναθηναϊκός έγινε κάτοχος της μπάλας, που είχε φτάσει προς τη δεξιά πλευρά όπου βρισκόταν ο Γέντβαϊ, ο οποίος, αν και είχε τον Ρενάτο Σάντσες μπροστά του, κλείστηκε από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι εκείνο το σημείο ο Κροάτης δεν έπαιρνε κανένα ρίσκο στις προσπάθειές του. Όποτε δεν είχε καθαρή πάσα, έβγαζε την μπάλα πλάγιο ή έκανε γέμισμα στην επίθεση προκειμένου να μην δώσει ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους». Σε εκείνο το σημείο όμως αποφάσισε να την γυρίσει στον τερματοφύλακα, θεωρώντας πως έκανε την πιο σίγουρη επιλογή, χωρίς μάλιστα να κοιτάξει προς το μέρος που θα έστελνε την μπάλα.

Αν δει κάποιος τα ριπλέι της Cosmote, θα προσέξει πως, κατά κάποιο τρόπο, κάνει μια no look πάσα. Δεν έχει κοιτάξει δηλαδή το σημείο που θα τη δώσει πριν πασάρει, με αποτέλεσμα να μην δει τον Πορτογάλο. Μόλις αντιλαμβάνεται τι έχει γίνει, γουρλώνει τα μάτια του και πριν καν η μπάλα φτάσει στα πόδια του Ζέλσον, έχει γονατίσει κρατώντας το κεφάλι του...

Καρέ-καρέ η φάση με το λάθος του Γέντβαϊ

Η στιγμή που κάνει την πάσα χωρίς να κοιτάζει προς τον Λαφόν

Κοιτάζει τη στιγμή που το δεξί του πόδι κάνει την πάσα