Ο Ολυμπιακός από το 33' έως το 45+1 έβαλε 2 γκολ παίρνοντας το προβάδισμα στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Αφού πρώτα έχασε ευκαιρίες με τον Ελ Καμπί και όχι μόνο ο Ολυμπιακός έβαλε 2 γκολ στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στο 33' ο Γεντβάι έκανε επική γκάφα γυρίζοντας πίσω την μπάλα και ενώ υπήρχαν αντίπαλοι μπροστά. Ο Ζέλσον πήρε την κατοχή της μπάλας και πλάσαρε για το 0-1.

Στο 45+1' ήρθε το 0-2. Ο Ροντινέι από την πάσα - κεφαλιά του Τσικίνιο, απέφυγε τους Ερνάντεθ και Ίνγκασον και ανάμεσα σε 3 παίκτες με πολύ καλό τελείωμα σκόραρε. Έτσι έκλεισε το πρώτο 45λεπτο.