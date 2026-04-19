Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον εκμεταλλεύτηκε γκάφα του Γεντβάι για το 0-1, το 0-2 ο Ροντινέϊ
Αφού πρώτα έχασε ευκαιρίες με τον Ελ Καμπί και όχι μόνο ο Ολυμπιακός έβαλε 2 γκολ στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στο 33' ο Γεντβάι έκανε επική γκάφα γυρίζοντας πίσω την μπάλα και ενώ υπήρχαν αντίπαλοι μπροστά. Ο Ζέλσον πήρε την κατοχή της μπάλας και πλάσαρε για το 0-1.
Στο 45+1' ήρθε το 0-2. Ο Ροντινέι από την πάσα - κεφαλιά του Τσικίνιο, απέφυγε τους Ερνάντεθ και Ίνγκασον και ανάμεσα σε 3 παίκτες με πολύ καλό τελείωμα σκόραρε. Έτσι έκλεισε το πρώτο 45λεπτο.
