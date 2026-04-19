Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο ντέρμπι του στην ιστορική του έδρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό.

Στο γήπεδο βρίσκεται ο άλλοτε μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι ήθελε να βρεθεί εκεί λόγω της ιστορικότητας της στιγμής. Μαζί του βρίσκεται και ο Βέλιμιρ Ζάετς, πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.