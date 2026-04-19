Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης βρέθηκε στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο στο γήπεδο αυτό.
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο ντέρμπι του στην ιστορική του έδρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό.
Στο γήπεδο βρίσκεται ο άλλοτε μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι ήθελε να βρεθεί εκεί λόγω της ιστορικότητας της στιγμής. Μαζί του βρίσκεται και ο Βέλιμιρ Ζάετς, πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.
@Photo credits: eurokinissi, POOL/PHOTO PANOYLIS/EUROKINISSI
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη 11άδα με Γκαρθία, Ροντινέϊ εξτρέμ και Τσικίνιο δεκάρι για το ντέρμπι
- Superleague, η βαθμολογία των playoffs (2η αγ.): Η ΑΕΚ στο +8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ!
- Λεμονής: «Εμάς τους πιο παλιούς Ολυμπακούς, μας 'καίει' να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός μεγάλος για να έχει αξία η νίκη»