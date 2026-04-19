ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Μεγάλες αποκρούσεις του Τσιφτσή σε Πινέδα, Ζίνι και Βάργκα
Ο Αντώνης Τσιφτσής ξεκίνησε... ζεστός στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς έκανε τρεις σημαντικές επεμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο στην ίδια φάση.
Η πρώτη ευκαιρία της Ένωσης ήταν στο 4ο λεπτό. Ο Ζίνι έφυγε στο χώρο, από την ενέργεια του η μπάλα έφτασε στον Πινέδα, ο οποίος σούταρε και ο διεθνής κίπερ απέκρουσε σε κόρνερ.
Στο 19ο λεπτό ο δραστήριος Ζίνι βρέθηκε πάλι μέσα στην περιοχή, πλάσαρε, ο Τσιφτσής του είπε «όχι» και στη συνέχεια είχε «απάντηση» και στην εξ επαφής προβολή του Βάργκα.
