Η ΑΕΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες για να προηγηθεί επί του ΠΑΟΚ αλλά ο Τσιφτσής είπε κατά σειρά όχι σε Πινέδα, Ζίνι και Βάργκα.

Ο Αντώνης Τσιφτσής ξεκίνησε... ζεστός στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς έκανε τρεις σημαντικές επεμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο στην ίδια φάση.

Η πρώτη ευκαιρία της Ένωσης ήταν στο 4ο λεπτό. Ο Ζίνι έφυγε στο χώρο, από την ενέργεια του η μπάλα έφτασε στον Πινέδα, ο οποίος σούταρε και ο διεθνής κίπερ απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 19ο λεπτό ο δραστήριος Ζίνι βρέθηκε πάλι μέσα στην περιοχή, πλάσαρε, ο Τσιφτσής του είπε «όχι» και στη συνέχεια είχε «απάντηση» και στην εξ επαφής προβολή του Βάργκα.