Λεμονής: «Εμάς τους πιο παλιούς Ολυμπακούς, μας 'καίει' να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός μεγάλος για να έχει αξία η νίκη»

Ο Τάκης Λεμονής έκανε τις δηλώσεις του στα κανάλια της NOVA με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο.

Ο κόουτς Λεμονής - που αποχώρησε από τον πάγκο της Ραντνίσκι αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι στην Λεωφόρο θα παιχθεί το τελευταίο ματς την Κυριακή και αυτό θα είναι το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. «Είναι τέλος εποχής. Ενα γήπεδο που εγώ προσωπικά και σαν ποδοσφαιριστής, προπονητής και ως παιδί το έχω ζήσει αρκετά. Ηταν ένα γήπεδο που πραγματικά χαιρόσουν να παίζεις μπάλα. Υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων, πάντα είχαμε πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που κατάφερναν και έβρισκαν εισιτήρια. Είναι ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα για εμένα. Αν μπορούσε να βρεθεί λύση ώστε να γίνει ένα μεγάλο γήπεδο, τότε θα ήταν το καλύτερο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Το είχα ζήσει και ως οπαδός του Ολυμπιακού. Τότε ήταν η Θύρα 13 και η 14. Στο μισό πέταλο ήταν οι Παναθηναϊκοί και στο άλλο μισό οι Ολυμπιακοί. Αργότερα μετακόμισαν στην απέναντι Θύρα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εχω ζήσει και ντέρμπι ως φίλαθλος,, τα πιο ωραία σαν παίκτης και προπονητής. Αυτό το βήμα θα δώσει μια βάση, όπως έδωσε και το "Καραϊσκάκης" στον Ολυμπιακό. Να ξαναγίνει ο σύλλογος που ήταν, γιατί κακά τα ψέματα, και οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού οι πιο παλιοί που είμαστε, πρωτάθλημα με δυνατό Παναθηναϊκό, σημαίνει κάτι διαφορετικό. Οπότε μας "καίει" και εμάς να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός μεγάλος, για να έχει αξία η νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάκης Λεμονής στα κανάλια Novasports.