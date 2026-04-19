ΠΑΟΚ στον τελικό με αποφασιστικότητα και Ζίβκοβιτς…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη σημασία του αγώνα που γίνεται στη Φιλαδέλφεια, ένα ματς που όλοι στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν τι μπορεί να τους δώσει.

Έφθασε η μέρα και η ώρα για τον ΠΑΟΚ να παίξει το πρωτάθλημα. Έτσι απλά είναι τα πράγματα εδώ που έφθασε η χρονιά. Ένας αγώνας στην Αθήνα που σημαίνει τα πάντα για τον βασικό στόχο…

Εννοείται ότι η συνθήκη δεν είναι η καλύτερη δυνατή για τον Δικέφαλο του Βορρά. Και μόνο το ότι το πρωτάθλημα παίζεται σε έναν αγώνα αρκετές εβδομάδες πριν τη λήξη του, σημαίνει ότι μπορεί και να μην υπάρξει άλλη ευκαιρία. Έτσι τα έφερε το ποδόσφαιρο και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο. Τα «κατάφερε» η ομάδα του Λουτσέσκου χάνοντας τόσο πολλούς βαθμούς από Παναιτωλικό, Αστέρα, Λάρισα, Βόλο, ομάδα που έχει τόσο καλό απολογισμό με τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλα αυτά όμως πέρασαν και δε γυρίζουν πίσω.

Αν ο ΠΑΟΚ βρει τρόπο να κερδίσει σήμερα, ξαναμπαίνει στην διεκδίκηση και θεωρώ ότι θα έχει το πρώτο λόγο με το μομέντουμ που θα έχει διαμορφωθεί. Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει μπορεί από την αυτοπεποίθηση που θα αποκτήσει να ξαναβρεί τον εαυτό του και μαζί με τις επιστροφές παικτών να ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο που είδαμε τους προηγούμενους μήνες. Αν το ματς λήξει ισόπαλο (πιθανό κι αυτό το σενάριο) τότε αύριο το πρωί η ΑΕΚ θα έχει ακόμη περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι σήμερα, τουλάχιστον σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εδώ επάνω δε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεφύγει από το αγωνιστικό-τακτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει εδώ και πολλές εβδομάδες. Από εκεί και πέρα αν η Ένωση βάλει για πρώτη φορά φέτος γκολ στον ΠΑΟΚ και τον κερδίσει, τότε η κατάσταση ξεκαθαρίζει αρκετά υπέρ της.

Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα φέτος, έπαιξε και το πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και επ’ αυτού δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις, ούτε παράθεση πολλών επιχειρημάτων. Οι αλλεπάλληλες νίκες (πολλές με καθαρό 2-0) σε ντέρμπι στην Τούμπα ή στην Αθήνα μέχρι τον Φεβρουάριο το αποδεικνύουν. Από εκεί και μετά οι κάθε είδους τραυματισμοί αλλοίωσαν την εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου και έτσι φθάσαμε στο σημείο των πολλών 0-0 που σημαίνουν κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει γιατί έχει χάσει σε δημιουργία όσον αφορά στη λειτουργία του, αλλά δεν χάνει αφού μπορεί και κρατάει πίσω.

Στο σημερινό κομβικό ματς γυρίζουν βασικοί παίκτες της ομάδας και παρά το ότι δεν βρίσκονται στην καλύτερη φόρμα τους, είναι εκεί! Πρώτος και καλύτερος ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας, ο εμπνευστής των υπολοίπων, ένας από τους πιο παλιούς και ηγέτες του συνόλου. Παίκτης μεγάλων αγώνων που προκαλεί ασφάλεια σε όλο το σύνολο. Εδώ και μέρες ο Σέρβος συμμετέχει στις προπονήσεις, χθες συγκέντρωσε την ομάδα και έκανε τη δική του προσπάθεια να τους τονώσει, να τους τονίσει τη σημασία του αγώνα με την ΑΕΚ. Στα δύσκολα, εκεί που κατάλαβε ότι χρειάζεται να μιλήσουν μεταξύ τους για το τι αξίζουν και τι έχουν δείξει μέσα στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Ζίβκοβιτς έδωσε το σύνθημα.

Ο ΠΑΟΚ του… 2-0 στα ντέρμπι με τον καθαρό και ολοκληρωτικό του τρόπο, έγινε ο ΠΑΟΚ του 0-0. Απόψε θέλει το… 0-1. Τόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες σε ένα έξτρα πρωτάθλημα playoffs το οποίο πάει στις λεπτομέρειες. Καμία ομάδα δεν είναι στα καλύτερά της δημιουργικά, όλες αμύνονται πολύ καλά και απόψε ο ΠΑΟΚ ξέρει καλά ότι μία νίκη σβήνει πολλά από τα άτυχα αποτελέσματα με τους μικρομεσαίους.

Έχει την ταυτότητά του ο Δικέφαλος του Λουτσέσκου, έχει έναν προπονητή πολύ πεισμωμένο να κερδίσει αυτό που αξίζει η δουλειά του, έχει παίκτες που βλέπουν δίπλα τους όλους τους άλλους με τους οποίους πρωταγωνίστησαν μέσα στη σεζόν. Φυσικά δεν παίζουν μόνοι τους. Η ΑΕΚ είναι συμπαγής, έχει τον τρόπο της και φυσικά όταν παίζει κι εκείνη το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί σωματικά και πνευματικά από το ματς με τους Ισπανούς την περασμένη Πέμπτη.

Τόσο μεγάλο είναι αυτό το παιχνίδι…