Καμία δικαιολογία: για την ΑΕΚ (τεράστια) ευκαιρία, για τον ΠΑΟΚ τελικός!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί γιατί δεν υπάρχει λόγος κούρασης, αναλύει τη δυνατότητα που έχει μπροστά της η Ένωση και τι παίζεται για τον ΠΑΟΚ...

Ένα εντελώς διαφορετικό από τα συνηθισμένα παιχνίδια δίνουν μεταξύ τους οι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από εκείνα που έχουν συνηθίσει σχετικά με τον χαρακτήρα του αγώνα για την κάθε μια από τις δυο ομάδες. Διότι είναι γεγονός ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα για τον Δικέφαλο συγκριτικά με την ομάδα της Τούμπας στη σημερινή αναμέτρηση και σε ότι αφορά τον χαρακτήρα αυτής για τους δυο αντιπάλους κάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω και προφανώς προκύπτει από την βαθμολογία της Superleague μετά και την πρώτη αγωνιστική των play offs. Η Ένωση προέρχεται από μια διαδικασία που προκάλεσε κουβέντα για το κατά πόσο θα την επηρεάσει πνευματικά και αγωνιστικά στο σημερινό ματς με τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και είναι μια λογική βάση συζήτησης αυτή μετά τον αποκλεισμό από την Ράγιο Βαγιεκάνο και αφού κατάφερε να βρει η ομάδα του Νίκολιτς το 3-0 που αναζητούσε. Κουβέντα μπορεί να γίνει και ερωτήσεις να προκύψουν για όλα, ωστόσο, έχουμε και τις απαντήσεις...

Πάντα σε θεωρητικό επίπεδο μιας και στον αγωνιστικό χώρο θα απαντηθούν και θα αποχειχθούν όλα, ότι και όσα και αν υποστηρίξουμε, ή αναδείξουμε εμείς. Σίγουρα το χρονικό διάστημα αποκατάστασης είναι μικρό όμως προσωπικά θεωρώ ότι δεν αποτελεί δικαιολογία καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι το να αναφερθεί και να εστιάσει κάποιος στη σωματική κατάσταση των κιτρινόμαυρων. Άλλωστε το δήλωσε ο ίδιος ο Νίκολιτς με τον πλέον πειστικό τρόπο μιας και είπε: «Ένα περίπλοκο παιχνίδι μπροστά μας, γιατί διεξάγεται σε λιγότερες από 72 ώρες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν εννοώ σωματικά, γιατί οι παίκτες μας βρίσκονται σε πολύ καλή «φόρμα», αλλά συναισθηματικά, γιατί οι προηγούμενες δύο εβδομάδες ήταν έντονες»! Αυτή είναι αγωνιστικά και η πραγματικότητα: ό,τι δηλαδή η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και έχει σούπερ ρυθμό στοιχεία που οφείλει να επιχειρήσει (μιας και δεν παίζει μόνη της) να εκμεταλλευτεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Οπότε έτσι απαντάμε στο ερώτημα αν θα υπάρξει πρόβλημα κόπωσης, έλλειψης ενέργειας και γενικά αγωνιστικότητας.

Το ερώτημα που τίθεται και δεν γίνεται να το απαντήσει κανείς στο 100% γιατί δεν είμαστε σε κανενός πρωταγωνιστή μέσα στο μυαλό και το κεφάλι είναι κατά πόσο επηρεασμένοι θα είναι οι παίκτες της ΑΕΚ πνευματικά. Αυτό δηλαδή που ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του για το πώς θα είναι συναισθηματικά για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ λίγες μέρες μόλις μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη μιας και έφτασε πολύ κοντά στο να προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης του Conference. Εδώ παίζει ρόλο σημαντικό το γεγονός ότι στο σημερινό ματς υπάρχει το τεράστιο κίνητρο της κατάκτησης της νίκης διότι αυτό θα της δώσει τον ρόλο του απόλυτου φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλήματος μιας και θα ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ 8 βαθμούς και ίσως το ίδιο να γίνει με Ολυμπιακό, ή έστω 7 πόντους, αν δεν κερδίσει στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό στο ματς που ακολουθεί... Είναι τεράστιο το κίνητρο και το κέρδος για την Ένωση και καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι δύναται να προκαλέσει την ισορροπία στο πνευματικό κομμάτι και να υποχρεώσει αυτή η σκέψη στο κεφάλι του κάθε ποδοσφαιριστή να αφήσει πίσω τον αποκλεισμό!

Στο δια ταύτα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να... αναπαυθεί (είτε για το πνευματικό είτε για το σωματικό) σε αυτή ο οποιοσδήποτε στην ΑΕΚ με τέτοια τεράστια ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σε όλους για νίκη που μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα από ένα τρίποντο. Διότι για την Ένωση αυτό το ματς συνιστά μια σούπερ ευκαιρία, όπως ήταν τέτοια αναμέτρηση και το ντέρμπι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, τούτη τη φορά αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Δικέφαλο. Αντιθέτως για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι σχετικά με το μέλλον του στο πρωτάθλημα συνιστά τελικό, για το αν θα καταφέρει να το διεκδικήσει βασικά, ή αν θα μείνει εκτός από τη δεύτερη στροφή του μίνι αλλά ιδιαίτερα απαιτητικού πρωταθλήματος. Διότι με νίκη η ομάδα του Λουτσέσκου θα μπει για τα καλά στο κυνήγι του τίτλου, θα αποκτήσει σούπερ ψυχολογία και σε συνάρτηση με μια κατάκτηση του Κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα με αντίπαλο τον ΟΦΗ, θα εκτοξεύσει ενόψει συνέχειας την αυτοπεποίθησή του... Τεράστιος τελικός λοιπόν για τους φιλοξενούμενους η αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουν πολύ καλά άπαντες στο κιτρινόμαυρο κοινό και η απίθανη παρουσία του κόσμου χθες για μόλις 15 λεπτά προπόνησης αυτό αναδεικνύει: τη πίστη του λαού της ΑΕΚ στην ομάδα, τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, την αναγνώριση για την πορεία τους έως σήμερα και τη συσπείρωση που αγγίζει την αντίστοιχη που είχε επιτευχθεί την πρώτη σεζόν της Νέας Φιλαδέλφειας όταν και κατακτήθηκε επί Αλμέιδα το νταμπλ! Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δύναμη της Ένωσης διαχρονικά, αυτό το μεσαίο από τα τρία γράμματα, η ΕΝΩΣΗ όλων δίπλα, γύρω, μέσα στην ομάδα... Πάντα αυτό ήταν το μυστικό για την ΑΕΚ προκειμένου να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί τίτλους και να έχει επιτυχίες. Επιπρόσθετα αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη είναι η αποστολή της ομάδας απέναντι σε έναν καλό και ανταγωνιστικό αντίπαλο που θα παίξει για την επιβίωση του στην υπόθεση πρωτάθλημα στην Νέα Φιλαδέλφεια...

***Δεν πρέπει να ξεχνάμε σχετικά με το θέμα δυνάμεων και εντάσεων, ότι στο σημερινό ματς η ΑΕΚ δεν ψάχνει όπως την Πέμπτη τρία και τέσσερα γκολ, ένα και να μη δεχθεί κάποιο της αρκεί, άρα έχει μπόλικη διαχείριση μέσα το και στο παιχνίδι. Η Ένωση διαθέτει έναν προπονητή γάτα στο να αναγνωρίζει τι χρειάζεται, να παίρνει λογικά ρίσκα και να δουλεύει από τον πάγκο το εκάστοτε ματς μιας και το παρακολουθεί πάντα άριστα και συμμετέχει σε αυτό με τις κινήσεις του...