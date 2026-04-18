Ο Πανσερραϊκός με δυο γκολ σε 12 λεπτά έκανε ανατροπή στην έδρα του Παναιτωλικού, με πρωταγωνιστή τον Τεϊσέρια, ο οποίος είχε ασίστ στον Ριέρα και γκολ.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, χάρη στο... άπιαστο φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, όμως οι Σερραίοι έκαναν ανατροπή πριν το ημίχρονο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τεϊσέιρα.

Στο 25ο λεπτό ο Τεϊσέιρα κέρδισε την μπάλα από τον Κόγιτς, έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος από το ημικύκλιο πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 1-1.

Οι Σερραίοι «γύρισαν» το ματς με δεύτερο γκολ μέσα σε 12 λεπτά. Ο Τεϊσέιρα έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με δυνατό διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2.