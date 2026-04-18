Μουκουντί: «Δεν είναι τελικός, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε τη νίκη»

Ο Αρόλντ Μουκουντό τόνισε πως για την ΑΕΚ το ματς με τον ΠΑΟΚ δεν είναι τελικός, ωστόσο πρόσθεσε πως αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να βγάλουν τη νοοτροπία του νικητή στο γήπεδο.

Δηλώσεις στην Cosmote TV παραχώρησε ο Αρόλντ Μουκουντί ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Καμερουνέζος στόπερ υπογράμμισε πως για την ΑΕΚ το ματς δεν είναι τελικός, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι πρέπει να δείξουν ότι θέλουν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρόλντ Μουκουντί στην Cosmote TV:

Για το πώς αισθάνονται οι παίκτες σωματικά και πνευματικά:

«Είμαστε εντάξει, αισθανόμαστε καλά. Φυσικά τώρα συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το ματς, ένα σημαντικό παιχνίδι και θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά, είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, ξέρουμε τη σημασία του, δεν είναι τελικός, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε».

Για το τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν στη νίκη:

«Όπως είπα, νιώθουμε καλά, έχουμε ένα πολύ καλό επιτελείο πίσω μας, να μας βοηθά για να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι, φυσικά θα μιλήσουμε ξανά με τον προπονητή και θα δουλέψουμε για να ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να δείξουμε στην έδρα μας ότι θέλουμε τη νίκη και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν είναι τελικός το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ:

«Δεν είναι τελικός, αλλά φυσικά αν κερδίσουμε, θα βοηθήσουμε τους εαυτούς μας για τη συνέχεια. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρώ πως πρόκειται για τελικό. Γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού για τον κόσμο μας και για όλους εδώ, οπότε θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για τη νίκη, όπως σε κάθε ματς».