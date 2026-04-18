Η Πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε επίκεντρο μιας ολοήμερης γιορτής για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, με δράσεις, εικόνα και ένα εντυπωσιακό φινάλε στον ουρανό της πόλης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (20/4), με φόντο τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου.

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, τα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά, τοποθετώντας τις απαραίτητες υποδομές για τις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν ανήμερα των γενεθλίων του Δικεφάλου.

Η Επιτροπή Εορτασμού των 100 Χρόνων, με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα δράσεων που καλύπτει όλες τις ηλικίες και συνδέει το παρελθόν με το παρόν του συλλόγου.

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, η πλατεία θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό χώρο μνήμης και συμμετοχής, με εικόνα, ήχο και δραστηριότητες που θα δίνουν στους φίλους του ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να ζήσουν ένα «ταξίδι» στην ιστορία της ομάδας.

Το φινάλε της ημέρας θα δοθεί με ένα εντυπωσιακό drone show, που θα φωτίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η επέτειος αποκτά και διεθνή διάσταση, καθώς σε συνεργασία με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος, το μήνυμα των 100 χρόνων ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσω του ειδικού διακριτικού κλήσης SX100PAOK, από σήμερα έως τις 18 Μαΐου.

Στο πλαίσιο των δράσεων, προγραμματίζεται επίσης η έκδοση επετειακού λευκώματος, καθώς και η δημιουργία ντοκιμαντέρ – ταινίας που θα καταγράφει τη διαδρομή, τις στιγμές και τα πρόσωπα που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου.