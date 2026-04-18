ΠΑΟΚ: Οι ραδιο ερασιτέχνες στην Τούμπα μοιράζουν το μήνυμα των 100 ετών ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο
Οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 20 Απριλίου στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Σε μία ιδιαίτερη και τεχνολογικά πρωτότυπη κίνηση προχώρησαν τα μέλη της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας, επιλέγοντας τον εμβληματικό χώρο έξω από το γήπεδο της Τούμπας ως το επίκεντρο μιας παγκόσμιας εμβέλειας δράσης.
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, οι ραδιοερασιτέχνες έστησαν έναν προσωρινό σταθμό εκπομπής υψηλής ισχύος με σκοπό τη διάδοση του επετειακού μηνύματος των 100 ετών της ιστορίας του συλλόγου σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω των βραχέων κυμάτων.
