Stoiximan Super League 1: Φουλ δράση με 5 ματς για το 5-8 και τα Play outs
Η 2η αγωνιστική των Play Offs για τις θέσεις 5-8 και η 3η των Play Outs θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο. Στο 5-8 τα ματς είναι το ΟΦΗ - Λεβαδειακός και το Άρης - Βόλος και στα play Outs θα γίνουν οι αγώνες Κηφισιά - Αστέρας, Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός.
Το πρόγραμμα
Play Offs 5-8 - 2η αγωνιστική
18.00: Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD)
19.00: ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD)
Play Outs - 3η αγωνιστική
16.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ASTERAS AKTOR (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)
17.00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΛ NOVIBET (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS4HD)
20.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)
