Με πέντε αγώνες αρχίζει ξανά η αγωνιστική δράση στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Η 2η αγωνιστική των Play Offs για τις θέσεις 5-8 και η 3η των Play Outs θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο. Στο 5-8 τα ματς είναι το ΟΦΗ - Λεβαδειακός και το Άρης - Βόλος και στα play Outs θα γίνουν οι αγώνες Κηφισιά - Αστέρας, Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός.

Το πρόγραμμα

Play Offs 5-8 - 2η αγωνιστική

18.00: Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS2HD)

19.00: ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD)



Play Outs - 3η αγωνιστική

16.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ASTERAS AKTOR (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)

17.00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΛ NOVIBET (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS4HD)

20.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)