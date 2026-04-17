Γρηγορίου: «Κάνουμε τα πάντα στο γήπεδο αλλά δεν σκοράρουμε»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εστίασε στον τομέα της αποτελεσματικότητας ενόψει του αγώνα (18/4, 19:00) του Άρη με τον Βόλο καθώς το γκολ παραμένει το βασικό ζητούμενο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε αρχικά ότι… «ήταν η πρώτη διακοπή στο πρωτάθλημα, που στις προπονήσεις ήταν το 90% των παικτών. Μας δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα οποία θέλαμε, τόσο στον ανασταλτικό τομέα, όσο και στον επιθετικό. Αισιοδοξώ ότι θα παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι στον αγώνα με τον Βόλο από ό,τι σε αυτόν με τον Λεβαδειακό, αν και στη Λιβαδειά ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού».

Αναφέρθηκε κυρίως στη δυσκολία που έχει η ομάδα του στο σκοράρισμα. «Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Κάνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο όπως πρέπει, δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες, φτιάχνουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αλλά δεν σκοράρουμε. Εννοείται ότι και η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε σοβαροί στην αντίπαλη περιοχή, να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, ώστε να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο, αλλά και την ζωή μας! Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα και αισιοδοξώ ότι με τη δουλειά που έχουμε κάνει θα το βρούμε».

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε για την πίεση που νιώθουν οι ποδοσφαιριστές του. «Οι ίδιοι είναι οι πρώτοι που αγχώνονται, όταν δεν σκοράρουν. Θέλουμε να το ξεχάσουν αυτό και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι με άλλον αέρα. Κάθε παιχνίδι είναι μία νέα πρόκληση και μία νέα ευκαιρία. Πρέπει να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε έχει γίνει στο παρελθόν και να κοιτάξουμε το παιχνίδι που έχουμε απέναντι στον Βόλο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε».

Σχετικά με τον Βόλο, στάθηκε στην καλή παρουσία του στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος. «Ο Βόλος είναι μια ομάδα που μπήκε στα πλέι οφ μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλά ψυχολογικά, από τη στιγμή που πέτυχε το στόχο, έστω και την ύστατη στιγμή. Είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, η οποία είναι πολύ καλή στον ανασταλτικό τομέα. Επιπλέον, είναι πολύ καλή στις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση, διότι έχει ταχείς ποδοσφαιριστές μπροστά. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα συνυπολογίσουμε στο δικό μας παιχνίδι, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες του αγώνα».