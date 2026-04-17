Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό συνεχίστηκε με γεμάτο πρόγραμμα.

Μία σημαντική προπόνηση έκανε σήμερα ο Ράφα Μπενίτεθ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού δούλεψε στην κυκλοφορία της μπάλας, στην τακτική και στα τελειώματα, ενώ έγινε διπλό σε όλο το γήπεδο.

Στο πρόγραμμα δεν συμμετείχαν οι Πάλμερ-Μπράουν, Τζούριτσιτς, Κάτρης, Ντέσερς και Σισοκό, οι οποίοι φυσικά δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε όλο το γήπεδο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».