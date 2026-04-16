Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Ράφα Μπενίτεθ και οι δύο προκάτοχοί του, που έχουν κι εκείνοι σήμερα γενέθλια.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ έγινε σήμερα 65 ετών και οι «πράσινοι» έσπευσαν να του ευχηθούν κάνοντας μία ανάρτηση στα social media της ομάδας στην οποία ανέβασαν μία φωτογραφία του Ισπανού τεχνικού γράφοντας στη λεζάντα στα ισπανικά: «Feliz cumpleaños, Mister!» δηλαδή «Χρόνια πολλά Μίστερ».

Όμως, ο 65χρονος Μαδριλένος κόουτς των «πρασίνων» δεν είναι ο μοναδικός που έχει σήμερα γενέθλια. Εκτός από κείνον, δύο από τους προηγούμενους τρεις τεχνικούς που είχε το «τριφύλλι» έχουν κι εκείνοι γενέθλια την ίδια ακριβώς μέρα.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο, που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 και αποχώρησε στα τέλη του Οκτωβρίου του ίδιου έτους, έγινε σήμερα 50 ετών. Ακόμη δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο διάδοχός του, Ρουί Βιτόρια, ο οποίος αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει κι εκείνος σήμερα τα γενέθλιά του. Ο Πορτογάλος τεχνικός έγινε 55 ετών. Εκείνος μάλιστα από τον περασμένο Φλεβάρη, έχει βρει και νέο εργασιακό περιβάλλον, αφού ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Ουάσλ.

Αυτός που... χαλάει το σερί είναι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της ομάδας, μετά τον Ρουί Βιτόρια στα μέσα του Σεπτεμβρίου κι έμεινε μέχρι τον ερχομό του Ράφα Μπενίτεθ. Βέβαια κι εκείνος έχει γεννηθεί κάτι λιγότερο από έναν μήνα μετά, δηλαδή στις 13 του Μαΐου.

Ενδιάμεσα είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας και ο Δημήτρης Κοροπούλης, που όμως ήταν υπηρεσιακός τεχνικός. Εκείνος έχει γεννηθεί στις 30 Γενάρη του 1979.