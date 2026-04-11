ΠΑΟΚ για Μπορμπόκη: «Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και τις καρδιές μας»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλειά του.

Φτωχότερο έγινε το ελληνικό ποδόσφαιρο το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), αφού ο Στέφανος Μπορμπόκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 59 ετών νικημένος από τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν.

Ο ΠΑΟΚ, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για μία δεκαετία (1985-1994), έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση εξυμνώντας την προσφορά του στην ομάδα με την οποία έκανε 274 συμμετοχές, σκοράροντας και 39 γκολ, αλλά και τη σχέση που ανέπτυξε μαζί της, την οποία διατήρησε ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.



Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.



— PAOK FC (@PAOK_FC) April 11, 2026

Η ανάρτηση της ΕΠΟ για τον Στέφανο Μπορμπόκη

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών».

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών.… pic.twitter.com/1ilPCr3CgH — Hellenic Football Federation (@HffEpo) April 11, 2026

Το ποστάρισμα του Ηρακλή στη μνήμη του Στέφανου Μπορμπόκη

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη.

Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι.

Η ανακοίνωση του Άρη για τον Μπορμπόκη

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 1997-’98.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…