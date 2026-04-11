Το αδιέξοδο στο Μεταφορικό Πάρκο Φυλής και πως σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς εξέφρασε την αγανάκτησή της για το... φιάσκο με το Μεταφορικό Πάρκο Φυλής.

Η μετακόμιση των επιχειρήσων διαμεταφοράς, λαϊκιστί των πρακτορείων, από την περιοχή του Ελαιώνα, όπου θα κατασκευαστεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Δήμο Φυλής φαίνεται πως βρίσκεται στον αέρα αυτή τη στιγμή, αφού ο διαγωνισμός για το Μεταφορικό Πάρκο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή απέβη άκαρπος λόγω λανθασμένων χειρισμών κι έτσι δεν βρέθηκε εταιρεία για να αναλάβει την κατασκευή του ενώ υπήρχε επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τον εκνευρισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, η οποία θέλησε να φέρει προ των ευθυνών τους όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την διαδικασία της μετεγκατάστασής τους, έτσι ώστε να πιέσει για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

«Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (Π.Ε.Ε.Δ.)

Το Μεταφορικό Πάρκο Φυλής οδηγήθηκε σε αδιέξοδο με ευθύνες και υπογραφές

Η Π.Ε.Ε.Δ. εκφράζει την απόλυτη αγανάκτησή της για την κατάληξη του διαγωνισμού για το Μεταφορικό Πάρκο Φυλής.

Στις 6 Απριλίου 2026, το ίδιο το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε χωρίς να κατατεθεί καμία προσφορά και ότι η διαδικασία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής. Κανείς, επομένως, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως ανήξερος, αμέτοχος ή ανεύθυνος.

Το έργο αυτό δεν ήταν μια αόριστη εξαγγελία. Ο ίδιος ο Δήμος Φυλής ανακοίνωνε ήδη από τον Οκτώβριο του 2022 την υπογραφή της σύμβασης με τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του τότε ΤΑΙΠΕΔ για τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα, ενώ το 2024 το ΤΑΙΠΕΔ/Υπερταμείο εκκίνησε τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη του πάρκου σε ακίνητο περίπου 412.000 τ.μ., με σύμβαση παραχώρησης τουλάχιστον 35 ετών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, είχαν εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον πέντε επενδυτικά σχήματα. Άρα υπήρχε δημόσια δέσμευση, υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ακριβώς γι’ αυτό η ευθύνη του Υπερταμείου είναι βαρύτατη. Ο σχετικός με τον κλάδο των μεταφορών Τύπος κατέγραφε ήδη στις 21 Ιουλίου 2025 ότι δύο σχήματα παρέμεναν ενεργά στη διεκδίκηση του έργου. Παρ’ όλα αυτά, στις 26 Ιανουαρίου 2026 η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ακόμη «αναμενόταν» να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα, και μόλις στις 16 Φεβρουαρίου 2026 προσδιορίστηκε τελικά ως προθεσμία η 6η Απριλίου 2026.

Αυτή η αλληλουχία δε συνιστά επιτάχυνση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Συνιστά κωλυσιεργία, παλινωδία και αποτυχία διαχείρισης.

Ακέραιη, όμως, είναι και η πολιτική ευθύνη του Δημάρχου Φυλής κ. Χρήστου Παππού και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τιμούν ούτε την υπογραφή τους ούτε τις δημόσιες δεσμεύσεις, που οι ίδιοι ανέλαβαν, όταν παρουσίαζαν το έργο ως μοχλό ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και εσόδων για τον Δήμο. Τον Φεβρουάριο του 2025 ο ίδιος ο Δήμος δημοσιοποιούσε αυτοψία και σύσκεψη με τη συμμετοχή του Δημάρχου, του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ και ενδιαφερόμενων επενδυτών, προβάλλοντας τα οφέλη του έργου. Σήμερα, μετά το άγονο αποτέλεσμα, η δημοτική αρχή δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής. Φέρει σαφή και άμεση ευθύνη για την αποσταθεροποίηση του πλαισίου και για την υπονόμευση μιας λύσης, που η ίδια είχε συνυπογράψει και υποστηρίξει δημόσια.

Η Κυβέρνηση επίσης δεν μπορεί να κρύβεται. Τον Οκτώβριο του 2024, μετά από συνάντηση με την Π.Ε.Ε.Δ. και επίσκεψη στον Βοτανικό, ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωνε ότι το Logistics Park στη Φυλή είναι «ο μόνος δρόμος σωτηρίας» για τον Βοτανικό και ότι «δεν θα χάσουμε ούτε στιγμή». Ενάμιση χρόνο μετά, όχι μόνο χάθηκε χρόνος, αλλά χάθηκε και το αποτέλεσμα. Όταν ένα έργο χαρακτηρίζεται από την ίδια την Κυβέρνηση ως αναγκαίο για τις μεταφορές, την πόλη και την εφοδιαστική αλυσίδα, η μη παρέμβαση παύει να είναι ουδετερότητα και γίνεται συνευθύνη.

Εξίσου βαρύτατη είναι, όμως, και η ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμόδιων στελεχών του, η δημοτική αρχή προχωρά στις 28 Απριλίου 2026, μέσω εργολάβου, στις πρώτες κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων στον Βοτανικό, στην περιοχή δίπλα στο υπό κατασκευή νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, χωρίς να έχει απευθύνει καμία γραπτή ενημέρωση προς τους άμεσα θιγόμενους μισθωτές/πρακτορεία μεταφορών. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς παράλειψη διαδικαστικής υποχρέωσης· συνιστά ενέργεια που οδηγεί αναγκαστικά στο λουκέτο επιχειρήσεων και πρακτορείων μεταφορών, τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, αφήνοντας στον δρόμο επιχειρηματίες και εργαζόμενους χωρίς καμία προειδοποίηση και καμία εναλλακτική. Ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί να ενεργεί ως εκτελεστικός μηχανισμός κατεδαφίσεων, ενώ παράλληλα απουσιάζει παντελώς ένα αξιόπιστο σχέδιο μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων που εκτοπίζει.

Η Π.Ε.Ε.Δ. δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα ανεχθεί τις ενέργειες αυτές και θα αντιδράσει δυναμικά με κάθε νόμιμο μέσο. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφούν επιχειρήσεις και βιοπορισμοί δεκάδων ανθρώπων εξαιτίας της πλήρους απουσίας προγραμματισμού και σεβασμού στις ίδιες τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής.

Οι συνέπειες είναι πλέον μετρήσιμες και βαριές. Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, λόγω των καθυστερήσεων χάθηκε χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το παρατεταμένο αδιέξοδο διατηρεί σοβαρές κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στο λεκανοπέδιο, με περίπου 4.000 φορτηγά να διασχίζουν καθημερινά τον Κηφισό και άλλους βασικούς άξονες για να εξυπηρετούν τα πρακτορεία του Ελαιώνα και του Βοτανικού. Το τίμημα το πληρώνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες της Αττικής και συνολικά η εθνική οικονομία.

Η Π.Ε.Ε.Δ. δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ο εμπαιγμός τελείωσε.

Απαιτούμε από το Υπερταμείο πλήρη, δημόσια και τεκμηριωμένη ενημέρωση για το πώς οδηγήθηκε ο διαγωνισμός στο αδιέξοδο, ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των καθυστερήσεων από το καλοκαίρι του 2025 έως την τελική πρόσκληση υποβολής προσφορών και ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο επανεκκίνησης του έργου.

Απαιτούμε από τον Δήμαρχο Φυλής και το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρη και δημόσια τοποθέτηση για το αν παραμένουν δεσμευμένοι στον σκοπό, για τον οποίο διέθεσαν το ακίνητο, και αν προτίθενται να σεβαστούν, χωρίς υπεκφυγές και μετατοπίσεις, τη θεσμική και πολιτική υπογραφή τους.

Απαιτούμε από τον Δήμο Αθηναίων την άμεση αναστολή των κατεδαφίσεων, την έγγραφη ενημέρωση όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών και μισθωτών/ πρακτορείων μεταφορών και την παρουσίαση συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδίου μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται — πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση άμεση πολιτική παρέμβαση για τη διάσωση και επανεκκίνηση του έργου, με σαφές χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικό πλαίσιο όρων, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ρητή δέσμευση ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θα διατηρήσει τον προορισμό του για τη δημιουργία του Μεταφορικού Πάρκου Φυλής.

Η Π.Ε.Ε.Δ. δεν θα αποδεχθεί να χαθεί οριστικά ένα έργο που αφορά την επιβίωση του κλάδου, την αποσυμφόρηση της Αθήνας, την αναβάθμιση του Βοτανικού και την ενίσχυση της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσοι υπέγραψαν, όσοι διαχειρίστηκαν και όσοι υποσχέθηκαν, οφείλουν τώρα να λογοδοτήσουν.

Για την Π.Ε.Ε.Δ.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κιούσης»