Ρουμάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει φύγει λεπτό από το πλάι της σορού του πατέρα του, Μιρτσέα.

Ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή και χιλιάδες φίλοι του αθλήματος έχουν σπεύσει τα αποτίσουν φόρο τιμής. Η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Arena Nationala, με την κηδεία του να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/4). Από τη στιγμή που η κατάσταση του αείμνηστου πια τεχνικού επιδεινώθηκε, ο γιος του, Ραζβάν βρέθηκε άμεσα στο πλευρό του, με τον κόουτς του ΠΑΟΚ να παραμένει δίπλα στον πατέρα του δίχως να τον αφήσει στιγμή.

Σύμφωνα με τον Εμάνουελ Ρόσου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σταθερά δίπλα στο φέρετρο από τις τέσσερις το μεσημέρι της Τετάρτης (8/4) και δεν φεύγει, σφίγγοντας το χέρι όλων όσων βρέθηκαν στο γήπεδο του Βουκουρεστίου για να τιμήσουν τον πατέρα του. Ο Ρουμάνος δημοσιογράφος αναφέρει ότι περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν περάσει από το λαϊκό προσκύνημα, με το κοινό να μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (9/4), με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη μέρα.