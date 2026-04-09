Λουτσέσκου: Δίπλα στο φέρετρο του πατέρα του για πάνω από 24 ώρες
Ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή και χιλιάδες φίλοι του αθλήματος έχουν σπεύσει τα αποτίσουν φόρο τιμής. Η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Arena Nationala, με την κηδεία του να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/4). Από τη στιγμή που η κατάσταση του αείμνηστου πια τεχνικού επιδεινώθηκε, ο γιος του, Ραζβάν βρέθηκε άμεσα στο πλευρό του, με τον κόουτς του ΠΑΟΚ να παραμένει δίπλα στον πατέρα του δίχως να τον αφήσει στιγμή.
Σύμφωνα με τον Εμάνουελ Ρόσου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σταθερά δίπλα στο φέρετρο από τις τέσσερις το μεσημέρι της Τετάρτης (8/4) και δεν φεύγει, σφίγγοντας το χέρι όλων όσων βρέθηκαν στο γήπεδο του Βουκουρεστίου για να τιμήσουν τον πατέρα του. Ο Ρουμάνος δημοσιογράφος αναφέρει ότι περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν περάσει από το λαϊκό προσκύνημα, με το κοινό να μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (9/4), με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη μέρα.
PAOK manager Răzvan Lucescu, Mircea's son, is next to his dad's coffin since yesterday at 4. He is shaking everyone's hand. Probably over 10k people already. The public can still come to pay their respects at the National Arena until late tonight. Funeral tomorrow. pic.twitter.com/lfhEsLnU51— Emanuel Roşu (@Emishor) April 9, 2026
