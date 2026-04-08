Αντωνόπουλος: «Βγάζουμε μέταλλο, η εικόνα μας κάνει πιο αισιόδοξους»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργου Αντωνόπουλου, στην κάμερα της NOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό.

Ο Αστέρας AKTOR στάθηκε όρθιος στις Σέρρες, καθώς έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με τον Πανσερραϊκό και οι δυο ομάδες μείωσαν τη διαφορά στους δυο βαθμούς από τη 12η ΑΕΛ Novibet. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στο «μέταλλο» που βγάζει πλέον η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Πριν πω για το παιχνίδι θα ήθελα να εκφράσω την συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια μας στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και τον κ. Λουτσέσκου για τον χαμό του πατέρα του.

Σημαντικός βαθμός. Και οι δυο ομάδες κοίταξαν να μην χάσουν. Ισορροπημένο ματς, πολλές μονομαχίες στο κέντρο, δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας.

Η εικόνα μας κάνει πιο αισιόδοξους. Έχουμε αρχίσει να βγάζουμε μέταλλο ομάδας που δεν χάνει εύκολα. Δεν φτάνει όμως αυτό, χρειαζόμαστε και τρίποντα. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος».