ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός: Φανταστική μπαλιά Μπουχαλάκη, 0-1 ο Άλεξιτς
Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet χάρη σε γκολ του Άλεξιτς με κεφαλιά έπειτα από μπαλιά του Μπουχαλάκη.
Ο Παναιτωλικός πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League .
Στο 34ο λεπτό ο Mατσάν με τακουνάκι άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Μπουχαλάκη, ο διεθνής χαφ έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Άλεξιτς με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
