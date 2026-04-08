ΠΑΟΚ: Δεν θα παραστούν στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου οι παίκτες
Η απώλεια του θρυλικού Μιρτσέα Λουτσέσκου βύθισε στο πένθος τον προπονητή, αλλά και όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αν και η κηδεία του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου μεταφέρθηκε για το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στο Βουκουρέστι, ο Ρουμάνος τεχνικός εξέφρασε την επιθυμία να μην παρευρεθούν οι παίκτες του στην κηδεία, ζητώντας το πρόγραμμα της ομάδας να τηρηθεί κανονικά.
Η προγραμματισμένη προπόνηση της Μ. Παρασκευής θα διεξαχθεί επομένως στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε η προσωπική του απώλεια να επηρεάσει την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος μετά το Πάσχα.
Παρόλο που οι ποδοσφαιριστές δεν θα ταξιδέψουν στη Ρουμανία, τριμελής αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα μεταβεί στο Βουκουρέστι για να παραστεί στο τελευταίο «αντίο» του Μιρτσέα και να στηρίξει τον προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά.
#TrainingReport Γεμάτο πρωινό στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες, με πρόγραμμα υψηλής έντασης που περιελάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς. #training #news— PAOK FC (@PAOK_FC) April 8, 2026
Διαβάστε περισσότερα εδώ 👇https://t.co/mh4cDLegiY pic.twitter.com/ef8PL6o3td
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.