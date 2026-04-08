Η προπόνηση του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην είναι υπέρ της παρουσίας των παικτών στην κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα.

Η απώλεια του θρυλικού Μιρτσέα Λουτσέσκου βύθισε στο πένθος τον προπονητή, αλλά και όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αν και η κηδεία του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου μεταφέρθηκε για το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στο Βουκουρέστι, ο Ρουμάνος τεχνικός εξέφρασε την επιθυμία να μην παρευρεθούν οι παίκτες του στην κηδεία, ζητώντας το πρόγραμμα της ομάδας να τηρηθεί κανονικά.

Η προγραμματισμένη προπόνηση της Μ. Παρασκευής θα διεξαχθεί επομένως στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε η προσωπική του απώλεια να επηρεάσει την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος μετά το Πάσχα.

Παρόλο που οι ποδοσφαιριστές δεν θα ταξιδέψουν στη Ρουμανία, τριμελής αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα μεταβεί στο Βουκουρέστι για να παραστεί στο τελευταίο «αντίο» του Μιρτσέα και να στηρίξει τον προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά.