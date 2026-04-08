Παλαίμαχοι ΠΑΟΚ: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή»

Ο σύλλογος των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα.

Ο ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας έχουν στείλει το δικό τους μήνυμα προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την απώλεια του πατέρα του, με τους παλαίμαχους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους προς τον Ρουμάνο τεχνικό μέσω ανακοίνωσής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκφράζουμε από καρδιάς τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον προπονητή μας και στην οικογένεια του για την απώλεια του αγαπημένου του ΠΑΤΕΡΑ

Στεκόμαστε στο πλευρό του σε αυτήν την δύσκολη στιγμή και συμπαραστεκόμαστε στον θρήνο που βιώνει και του ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΑΟΚ»

