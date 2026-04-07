Πατσατζόγλου: «Οι ξένοι δεν έχουν μάθει στην πίεση, ο κόσμος του Ολυμπιακού αγανάκτησε» (vid)

Ο Χρήστος Πατσατζόγλου αναφέρθηκε στο πρώτο Play Offs Time του Gazzetta για την πίεση που υπάρχει από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά στο ξέσπασμα της κερκίδας μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμα εντός έδρας ντέρμπι ήταν απογοητευτικός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 1-0, βρίσκεται στο -5 από την κορυφή, αλλά αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους οπαδούς του είναι η εικόνα. Γι' αυτό και υπήρξαν αποδοκιμασίες.

Στο 42.15 του πρώτου επεισοδίου των «Play Offs Time», ο Παύλος Κουστέρης αναφέρεται στη γκρίνια και στην πίεση από την εξέδρα με τον Χρήστο Πατσατζόγλου να σχολιάζει χαρακτηριστικά:

«Ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πίεση και την αντιλαμβάνεται και πολύ. Αρκετά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτός είναι, έχει μεγάλες απαιτήσεις. Το -5 για τον κόσμο του είναι πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος σε κάθε παιχνίδι, είτε λέγεται Champions League είτε λέγεται Ελλάδα να κερδίζει. Ο κόσμος αυτός θέλει. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός και έχει πίεση. Και μας επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά. Γι' αυτό και έχει φτάσει ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τόσο ψηλά, για να αντέχει την πίεση. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Ποντένσε επηρεάστηκε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι ξένοι ποδοσφαιριστές δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο μεγάλη πίεση.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αγανάκτισε. Εχουν κάνει πολύ μεγάλη υπομονή για να βλέπουμε την ομάδα σ' αυτήν την κατάσταση. Ο κόσμος αγανάκτισε, αγανάκτησε ειλικρινά», για να συμπληρώσει ο Αντώνης Πετρόπουλος:

«Απλά πριν μερικά χρόνια (η πίεση) ήταν επί δύο. Δηλαδή, αν λέμε τώρα ότι υπάρχει πίεση, φανταστείτε στην εποχή τη δικιά μας πόσο ήταν επί δύο. Το βλέπουμε και το έχουμε συζητήσει κι άλλες φορές ήταν πολύ πιο δύσκολα εκείνα τα χρόνια».