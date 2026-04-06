ΠΣΑΠΠ και ActionAid ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού (video)

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, στις 6 Απριλίου, η ActionAid και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) στέλνουν ένα μήνυμα για τη συμπερίληψη και την ισότητα.

Με κεντρικό σύνθημα «ενώνουμε τις φωνές μας όχι για το σκορ, αλλά για έναν κόσμο πιο δίκαιο», παίκτ(ρι)ες-μέλη του ΠΣΑΠΠ και παιδιά της ομάδας της ActionAid αποκαλύπτουν τι τους έχει μάθει ο αθλητισμός και ποιες δεξιότητες έχουν αναπτύξει μέσα από το ποδόσφαιρο.

Ευγένεια, συνεργασία, ομαδικότητα, διαχείριση των συναισθημάτων και αυτοπεποίθηση είναι μερικά μόνο από τα ευεργετικά οφέλη του αθλητισμού, με βάση τα όσα λένε οι

πρωταγωνιστές/ριες του video.

Παράλληλα, οι Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός), Γιώργος Μάναλης (Ηρακλής), Στεφανία Στεργιούλη (Παναθηναϊκός), Αγγελική Κουκουλάκη (Οδυσσέας Μοσχάτου), Αθανασία Μωραΐτου (Ουνιόν Βερολίνου) αλλά και οι Φίλιππος, Μελίνα, Βάλι, Φρόζα, Φλάβιους από την ποδοσφαιρική ομάδα της ActionAid αποτελούν και μια ξεχωριστή… δεκάδα, αφήνοντας μια κενή θέση για τον ενδέκατο/η παίκτη/ρια ώστε όλες και όλοι να αναλογιστούμε τι σημαίνει για εμάς πραγματικά ο αθλητισμός.

Ο ΠΣΑΠΠ αποσκοπεί στη συνένωση όλων των αμειβόμενων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, Ελλήνων και μη, για την κοινή αντιμετώπιση των επαγγελματικών και λοιπών εν γένει προβλημάτων τους και των ζητημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Ως Σύνδεσμος ποδοσφαιριστών, προωθεί την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μελών του και τη βελτίωση της εικόνας του ποδοσφαίρου.

Παρέχει κάθε μορφής βοήθεια και συνδρομή στα μέλη του σωματείου που την έχουν ανάγκη, καθώς και υποστήριξη για όλα τα νόμιμα, θεμιτά, δικαιολογημένα και δίκαια αιτήματα των μελών του. Ο ΠΣΑΠΠ προσφέρει δωρεάν στα μέλη του νομική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη και ευκαιρίες εκπαίδευσης-επιμόρφωσης. Παράλληλα, υποστηρίζει την αρχή της ισοτιμίας των δύο φύλλων, ιδίως ως προς την πρόσληψη, τις αμοιβές, την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας. Τέλος, προχωρά σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και αναδεικνύει τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.

Η ActionAid, με 28 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει, ενδυναμώνει και ενεργοποιεί την κοινωνία, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τη νέα γενιά, ώστε να πετύχουν βιώσιμες αλλαγές για το μέλλον τους. Μέσα από τον πυλώνα Sports For Inclusion, και έχοντας εκπαιδεύσει 2.500 παιδιά ανά την Ελλάδα, όλα τα παιδιά – ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή ικανότητας – έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό. Η μεθοδολογία football3 που χρησιμοποιείται είναι μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ενδυνάμωσης και συμπερίληψης, εστιάζοντας όχι μόνο στη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και η επίλυση συγκρούσεων. Με βάση τη μεθοδολογία, αγόρια και κορίτσια παίζουν στην ίδια ομάδα, βγάζοντας οι ίδιοι/ες τους κανόνες του παιχνιδιού και παίζοντας χωρίς διαιτητές, αφού το σκορ συναποφασίζεται στο τέλος παρουσία διαμεσολαβητών, αναπτύσσοντας έτσι ακόμη περισσότερες δεξιότητες για συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο.