Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από το Φάληρο, εστιάζει στον Σέρβο τεχνικό, στους πρωταγωνιστές και τον θαυμαστό κόσμο της Ένωσης...

Αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, στην περίπτωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, οφείλω να σημειώσω ότι το διπλό φάνηκε από το απόγευμα και προτού ξεκινήσει η αποστολή των κιτρινόμαυρων για το γήπεδο του αντιπάλου της, όταν στο ξενοδοχείο βρέθηκαν εκατοντάδες φίλοι του Δικέφαλου για να συνοδεύσουν την ομάδα σχεδόν έως το ΣΕΦ! Εκεί προσωπικά εμπέδωσα ότι το πρώτο γκολ μπήκε ήδη και ότι δεδομένα οι παίκτες της Ένωσης δεν θα έχουν φόβο τούτη τη φορά, αλλά αντιθέτως σούπερ ψυχολογία, ένταση, επιθυμία και το μάτι επιτέλους θα γυαλίζει, θα διακρίνεται η λύσσα όλων για το αποτέλεσμα και αυτό θα έρθει. Η απορία που απέμενε να μου απαντηθεί στο χορτάρι ήταν αν θα καταφέρουν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα συναισθήματα και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στην (δεδομένα) άριστη τακτική που τους έχει δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς... Κάτι το οποίο θαρρώ εμπεδώσαμε όλοι στη διάρκεια του αγώνα και άσχετα αν μετρούσε το τέρμα που βρήκε στα χασομέρια ο Ολυμπιακός, ή όχι όπως και ΣΩΣΤΑ συνέβη!

Πρόκειται για ένα τεράστιο διπλό για την ΑΕΚ και πιστώνεται στον Μάρκο Νίκολιτς που έβαλε φαρδιά, πλατιά την υπογραφή του στο διπλό αυτό, χάρη στην άριστη προετοιμασία τακτικά των ποδοσφαιριστών του, αλλά και πνευματικά. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε στον αντίποδα ο εννοείται επιτυχημένος στην πορεία του στον Ολυμπιακό, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γεγονός που δεν με προβλημάτισε και απ' όσο αντιλαμβάνομαι ούτε τους φίλους της ομάδας του. Προφανώς στα λόγια είναι εύκολο και στο να το δουλεύεις επίσης, στο να ανταποκριθείς είναι το ζήτημα και παράλληλα να διαχειριστείς το προβάδισμα, μιας και το γεγονός ότι το καταφέρνεις νωρίς (από το 5ο λεπτό) σε συνάρτηση με το ότι γνωρίζεις πως με διπλό χάρη στο ισόπαλο αποτέλεσμα που 'χει προηγηθεί στην Τούμπα στον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, σε στέλνει στο συν πέντε με το ...καλημέρα της μίνι λίγκας, αν μη τι άλλο μπορεί να σε παρασύρει και να σου χαλάσει το μυαλό, άρα και τη συγκέντρωση στο πλάνο που οφείλεις να υπηρετήσεις.

Ωστόσο αξίζει τεράστια υπόκλιση και στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που δεν παρεκκλίναν του σχεδίου του Νίκολιτς και πανηγύρισαν σούπερ διπλό στην πρεμιέρα των play offs με αποτέλεσμα πλέον όλα να εξαρτώνται από τους ίδιους και τα δικά τους αποτελέσματα. Η επιλογή του Περέιρα ήταν έξυπνη, μιας και είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φάσης του γκολ, με συμπρωταγωνιστή φυσικά τον Κοϊτά με την ιδανική εκτέλεση του, αλλά γενικά με την απόδοσή του δικαιολόγησε απόλυτα την έκπληξη του Σέρβου τεχνικού στον Μεντιλίμπαρ! Βέβαια για να πετύχει έπειτα από το γκολ το άριστο τακτικό πλάνο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζουν όλοι πλέον ότι δεν έχει άλλο σχέδιο και γνώση τι να κάνει με την μπάλα δική του, χρειάστηκε να είναι εξαιρετικοί οι Ρότα, Πινέδα, Μουκουντί και Ρέλβας, να τα πάει καλά ο Πένραις, να είναι ανίκητος στον αέρα ο Βάργκα (16 στις 20 εναέριες κέρδισε; Μέτρησα άραγε σωστά; Πάντως τις περισσότερες σίγουρα), να ανέβει στο δεύτερο 45λεπτο ο Μαρίν και να δώσουν και όσοι έρθουν (όπως και το έκαναν) από τον πάγκο.

Ειδικά ο Ρότα έκανε συγκλονιστικό ματς, ήταν ο κορυφαίος με τον Κοϊτά, έφτιαξαν μια δεξιά πλευρά πραγματικά να διδάσκεται πώς παίζεται η πλευρά, τόσο και ειδικά στη φάση άμυνας, αλλά και μπροστά και στη σωστή μετάβαση. Πραγματικά μπράβο τους αλλά και στον Πένραις που τα πήγε εξαιρετικά, δεν έφαγε φάση από την πλευρά του η ΑΕΚ, ενώ έκανε απόλυτα σωστή κίνηση στη φάση του γκολ που ΣΩΣΤΑ ακυρώνεται του Ολυμπιακού, τόσο σωστή αντίδραση πού γι' αυτό ο Πιρόλα όταν μπαίνει το τέρμα του Γιαζίτσι, πιάνει με τα χέρια του το κεφάλι του, διότι κατάλαβε ότι ήταν εκτεθειμένος και στο οπτικό πεδίο του Στρακόσια! Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς και αφού ακυρώθηκε το τέρμα του Τούρκου άσου, αυτή η φάση, ήταν το κερασάκι στη τούρτα του διπλού της Ένωσης στο Φάληρο: αν είχαν ρωτήσει τον πλέον φανατικό ΑΕΚτζη καλύτερο σενάριο δεν θα είχε φανταστεί μιας και πρόκειται για φάση που θύμισε και το 2018...

Ένας ακόμη οιωνός τίτλου αλλά ο πλέον σημαντικός είναι πως η ΑΕΚ πέρασε από το Φάληρο, νίκησε τον Ολυμπιακό, όπως το είχε κάνει το 2018 και πήρε το πρωτάθλημα, αλλά και το 2023, για να κατακτήσει το νταμπλ! Το πιο σπουδαίο είναι πως στην ομάδα παραμένουν ταπεινοί, προσγειωμένοι, δεν έκαναν πανηγύρια τίτλου στα αποδυτήρια και σημαντικό είναι (και παίζει ρόλο) ότι υπάρχει και η Ευρώπη. Διότι το προβάδισμα είναι μεν σημαντικό αλλά όχι τέτοιο που να δίνει τίτλο, σε καμία περίπτωση, μπορεί ο Δικέφαλος να γίνει το μεγάλο και απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και στην ίδια αγωνιστική δεν πάρει πάλι τρίποντο ο Ολυμπιακός, αλλά και πάλι δεν θα 'χει κλειδώσει τον τίτλο. Προφανώς όμως αξίζει στον κόσμο αυτή η χαρά που πήρε και να το γιορτάσει έως τα ξημερώματα όπως το έκανε κατά χιλιάδες στην Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην Συγγρού! Η συσπείρωση του κόσμου θυμίζει το 2023 και δύναται να τη ξεπεράσει γιατί ο λαός αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει την προσπάθεια, κόντρα σε όλους και όλα, με την αξία της και τη δυναμική της.

Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε και για την ΑΕΚ δεν υπάρχει διακοπή, καλύτερα αν με ρωτάτε, αφού υπάρχει σπουδαία υποχρέωση στην Μαδρίτη...