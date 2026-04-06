AEΚ: Μηχανοκίνητη λαο-θάλασσα πάει να μεταφέρει τους θριαμβευτές στη Νέα Φιλαδέλφεια

Γιώργος Τσακίρης
Ενωσίτες κατευθύνονται με μηχανοκίνητη πορεία ώστε να συνοδεύσουν την αποστολή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο Φάληρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 1-0 χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κοϊτά και αύξησε τη διαφορά από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς.

Φυσικά η βαθμολογική απόσταση σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα που βγάζει ο Δικέφαλος στο παιχνίδι του έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στους Ενωσίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο μια λαο-θάλασσα από φίλους της ΑΕΚ κατευθύνεται με μηχανοκίνητη πορεία ώστε να συνοδεύσει την αποστολή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα γίνει θριαμβευτική υποδοχή. Θυμίζουμε πως η Original 21 έχει κάνει ανάλογο κάλεσμα.

Οι μηχανές που κατευθύνονται προς τη Συγγρού κορνάρουν και το σύνθημα που ακούγεται είναι κοινό: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».

 
     

