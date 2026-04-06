Ενωσίτες κατευθύνονται με μηχανοκίνητη πορεία ώστε να συνοδεύσουν την αποστολή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο Φάληρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 1-0 χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κοϊτά και αύξησε τη διαφορά από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς.

Φυσικά η βαθμολογική απόσταση σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα που βγάζει ο Δικέφαλος στο παιχνίδι του έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στους Ενωσίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο μια λαο-θάλασσα από φίλους της ΑΕΚ κατευθύνεται με μηχανοκίνητη πορεία ώστε να συνοδεύσει την αποστολή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα γίνει θριαμβευτική υποδοχή. Θυμίζουμε πως η Original 21 έχει κάνει ανάλογο κάλεσμα.

Οι μηχανές που κατευθύνονται προς τη Συγγρού κορνάρουν και το σύνθημα που ακούγεται είναι κοινό: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».