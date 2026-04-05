Κοϊτά: «Συγγνώμη για τον τρόπο που πανηγύρισα, πέντε βαθμοί διαφορά δεν είναι τίποτα»

Οι δηλώσεις του «χρυσού» σκόρερ της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μετά το θρίαμβο επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

Η ΑΕΚ πέρασε με μεγάλο «διπλό» από το Φάληρο. Ο Δικέφαλος με σκόρερ τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά νίκησε στην έδρα του Ολυμπιακού και ξέφυγε στο +5 τόσο από τους Πειραιώτες, όσο και από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μαυριτανός ακραίος επιθετικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς μίλησε για το σπουδαίο τρίποντο, τη βαθμολογική διαφορά, ενώ σε κίνηση fair play απολογήθηκε από τους φίλους των γηπεδούχων για το ξέσπασμα του κάτα τον πανηγυρισμό του.

Οι δηλώσεις του Κοϊτά

Για την τακτική προσήλωση των παικτών και τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού: «Θεωρώ που παρόλο που ήταν δυο δύσκολες εβδομάδες. Το μυστικό ήταν ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ακολουθήσαμε το πλάνο. Θέλαμε να κάνουμε μία καλή αρχή στα πλέι οφ. Τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε μία κρίσιμη εβδομάδα με το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο».

Για το τι σκέφτεται μετά το +5 της ΑΕΚ: «Το σίγουρο είναι ότι θα χαρούμε τη νίκη. Θα το γιορτάσουμε, αλλά στη συνέχεια θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Οι πέντε βαθμοί δεν είναι τίποτα, αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα δούμε το ματς με τον ΠΑΟΚ και θα κοιτάξουμε στο τέλος το αποτέλεσμα».

Για το αν φέτος νιώθει πιο σημαντικός στην ΑΕΚ: «Ναι, νιώθω πάρα πολύ καλά. νιώθω εμπιστοσύνη από τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου. Όταν νιώθει ένας παίκτης αυτή την εμπιστοσύνη αποδίδει καλύτερα. Ειμαι χαρούμενος που βοήθησα.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που πανηγύρισα στο τέλος. Να ζητήσω συγγνώμη όπως πανηγύρισα. Υπήρχε αδρεναλίνη».