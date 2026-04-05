Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και την αγωνία που βιώνει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης το 2024 έχασε τον πατέρα του και γνωρίζει την κατάσταση που βιώνει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου με τον πατέρα του Μιρτσέα.

Ο στόπερ του Δικεφάλου μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είπε για τον προπονητή του: «Είμαστε δίπλα του. Καταλαβαίνω προσωπικά την κατάσταση γιατί τα έχω περάσει. Είμαστε πάντα μαζί του, τα είπαμε και πριν φύγει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά».

Για τον αγώνα ο Μιχαηλίδης είπε:

«Δεν ήταν ιδανική πρεμιέρα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν ήμασταν τελείως κακοί, αλλά δεν πιάσαμε τα στάνταρ που πιάνουμε όλη τη χρονιά. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, έχει πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα.

Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Όταν συμβαίνει αυτό είναι δύσκολο να διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα. Πήγαμε από τα πλάγια, κάποιες φορές δεν πάει η μπάλα μέσα. Δεν τα ρίχνουμε στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός, εμείς πρέπει να πιεστούμε και άλλο.

Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε καθαρή σκέψη. Όταν είναι 0-0 και θες το αποτέλεσμα πας λίγο πιο γρήγορα. Πιέσαμε, δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έπαιξε και ο Παναθηναϊκός καλά και ήρθε το 0-0.

Ποδόσφαιρο είναι, αφήσαμε πίσω το ματς με τον Βόλο, κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες ότι δεν είχαμε ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και πρέπει αυτό να κοιτάξουμε κατάματα».

Ο νεαρός εξτρέμ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Χατσίδης συμπλήρωσε: «Δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Συνεχίζουμε με το κεφάλι χαμηλά, δουλειά και περιμένουμε τον επόμενο αγώνα.

Έπρεπε να έχουμε περισσότερη δημιουργία, περισσότερες τελικές για να απειλήσουμε τον αντίπαλο. Δεν μας χαροποιεί το αποτέλεσμα θα προσπαθήσουμε στα επόμενα ματς να πάρουμε τις νίκες και να φτάσουμε εκεί που μπορούμε».