Οι οπαδοί της ΑΕΚ μετά τις «ντόπες» στους παίκτες στο ξενοδοχείο συνόδευσαν το πούλμαν της αποστολής μέχρι σε ένα κοντινό σημείο από το φαληρικό γήπεδο.

Κοντά στην ΑΕΚ λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο βρέθηκαν οι οπαδοί της Ένωσης, οι οποίοι όπως και χθες στην προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι και το απόγευμα της Κυριακής «ντόπαραν» ψυχολογικά την αποστολή των κιτρινόμαυρων.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ πήγαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ΑΕΚ και εμψύχωσαν τους παίκτες της ομάδας κατά την αναχώρησή τους για το «Γ. Καραϊσκάκης».

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την αναχώρηση του πούλμαν για το φαληρικό γήπεδο, οι οπαδοί της ΑΕΚ το συνόδευσαν με μηχανοκίνητη πορεία.

Μάλιστα για πρώτη φορά οι οπαδοί της ΑΕΚ έφτασαν κοντά στο «Γ. Καραϊσκάκης» καθώς ακολούθησαν το πούλμαν μέχρι και την έξοδο προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από την Ποσειδώνος.