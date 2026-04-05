Γρηγορίου: «Θέλω να δω πώς ακυρώθηκε το γκολ του Γκαρέ»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για την αναποτελεσματικότητα του Άρη αλλά και για την απόφαση ακύρωσης του τέρματος του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε αρχικά ότι… «στόχος μας ήταν η νίκη και θέλαμε να πάρουμε από νωρίς το προβάδισμα. Το κάναμε αλλά το γκολ ακυρώθηκε και θέλω να δω πώς ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Τελικώς πήραμε το προβάδισμα και είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορά δύο τερμάτων αλλά είχαμε τα δοκάρια. Ο Λεβαδειακός μας πίεσε αρκετά για περίπου έξι-επτά λεπτά και η στιγμή που καθόρισε το παιχνίδι ήταν το γκολ της ισοφάρισης. Είχαμε και πάλι ευκαιρίες, δοκάρια… η αναποτελεσματικότητά μας είναι σε τεράστιο επίπεδο».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν του καλλιέργησε αισιοδοξία η εικόνα της ομάδας του. «Με αφήνει αισιόδοξο αλλά στόχος του οργανισμού είναι να πάρουμε την πέμπτη θέση, έστω την ύστατη στιγμή. Πρέπει να καλύψουμε τη διαφορά όσο δύσκολο κι αν φαίνεται. Προφανώς υπήρξε αλλαγή στην απόδοσή μας σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια γιατί είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε πιο ορθολογικά. Θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος αλλά ζητούμενο είναι οι νίκες. Αντί των τριών βαθμών φεύγουμε με έναν κι αυτό με στεναχωρεί».