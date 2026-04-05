Οι οπαδοί της ΑΕΚ μετά τη χθεσινή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια «ντόπαραν» ψυχολογικά τους κιτρινόμαυρους και στην αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο πλευρό των παικτών της ΑΕΚ κατά την αναχώρηση για το «Γ. Καραϊσκάκης» βρέθηκαν οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων που έδωσαν το σύνθημα για νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού.

Οι οπαδοί της Ένωσης είχαν βρεθεί χθες στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια για να εμψυχώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της πρεμιέρας των play offs.

Το ίδιο έκαναν και την Κυριακή το απόγευμα λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ «ντόπαραν» ψυχολογικά την κιτρινόμαυρη αποστολή κατά την αναχώρησή της για το φαληρικό γήπεδο.