Πρεμιέρα κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας για τον Άρη στα Play Offs για τις θέσεις 5-8, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να κάνει πολλές αλλαγές στην βασική ενδεκάδα. Συγκεκριμένα σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Γιαννιώτας, Πέρεθ και Καντεβέρε, ενώ ο Μορόν έμεινε στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη έχει ως εξής: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Γιαννιώτας, Πέρεθ, Γκαρέ – Καντεβέρε.