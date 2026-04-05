Άρης: Με βασικό τον Γιαννιώτα κόντρα στον Λεβαδειακό οι «κίτρινοι»
Πολλές οι αλλαγές του Άρη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στα Play Offs για τις θέσεις 5-8 με τους Πέρεθ, Γιαννιώτα και Καντεβέρε να ξεκινάνε την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.
Πρεμιέρα κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας για τον Άρη στα Play Offs για τις θέσεις 5-8, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να κάνει πολλές αλλαγές στην βασική ενδεκάδα. Συγκεκριμένα σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Γιαννιώτας, Πέρεθ και Καντεβέρε, ενώ ο Μορόν έμεινε στον πάγκο.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη έχει ως εξής: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Γιαννιώτας, Πέρεθ, Γκαρέ – Καντεβέρε.
@Photo credits: INTIME
