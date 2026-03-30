Ολυμπιακός: Η διαφορά στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας με εκείνα στα πλέι οφ

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta μία σημαντική διαφορά που θα έχουν τα ντέρμπι στα πλέϊ οφ σε σχέση με εκείνα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ειδικά για τον Ολυμπιακό.

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι από πλευράς αποτελεσμάτων στα ντέρμπι ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς. Άρα, έχει τα χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που έχει τα καλύτερα, αλλά και σε σχέση με τους ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Κάτι σημαντικό ενόψει της όλης κουβέντας που γίνεται ενόψει των πλέϊ οφ.

Υπάρχει, όμως, μία παράμετρος που ίσως έχει τη σημασία της και πρέπει να καταγραφεί: ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έδωσε τόσα ντέρμπι αμέσως μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια του και δη παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ. Συνολικά τέσσερα από τα έξι ντέρμπι του τα έπαιξε μετά το Τσάμπιονς Λιγκ. Αντίθετα, οι παραδοσιακοί αντίπαλοι του έπαιξαν μόνο από δύο ντέρμπι ο καθένας μετά τα δικά τους παιχνίδια στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ κι ο ΠΑΟ μετά το Γιουρόπα Λιγκ κι η ΑΕΚ μετά το Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε τις εξής δυάδες τέτοιων αγώνων…

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 και ΠΑΟ-Ολυμπιακός 1-1

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0

Άγιαξ-Ολυμπιακός 1-2 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1

Σε αυτά τα τέσσερα ντέρμπι αμέσως μετά το Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Να προσέξουμε, επιπλέον, ότι τα τρία από τα τέσσερα ντέρμπι τα είχε εκτός έδρας. Μάλιστα δύο φορές έπαιξε εκτός έδρας και μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη και Κυριακή ντέρμπι, που δεν την λες και καλύτερη συνθήκη.

Οι δυο δυάδες τέτοιων αγώνων του ΠΑΟΚ…

Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

ΠΑΟΚ-Γιάνγκ Μπόϊς 4-0 και ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1

Άρα ο ΠΑΟΚ είχε μία νίκη μέσα και μία ήττα έξω στα ντέρμπι μετά το Γιουρόπα Λιγκ.

Οι δύο δυάδες τέτοιων αγώνων του ΠΑΟ…

Μάλμε-ΠΑΟ 0-1 και ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟ-Στούρμ 2-1 και ΠΑΟ-ΑΕΚ 2-3

Άρα ο ΠΑΟ είχε μία νίκη μέσα και μία ήττα επίσης μέσα.

Και οι δύο δυάδες τέτοιων αγώνων της ΑΕΚ…

ΑΕΚ-Αμπερντίν 6-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1 και ΠΑΟ-ΑΕΚ 2-3

Άρα η ΑΕΚ είχε μία νίκη έξω και μία ήττα επίσης έξω.

Βλέπουμε, δηλαδή, πόσο επηρεάστηκαν ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στα αποτελέσματα τους στα ντέρμπι, προερχόμενοι από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τι να πει κι ο Ολυμπιακός που το έκανε τέσσερις φορές, εκ των οποίων τις τρεις εκτός έδρας και δη με αντιπάλους επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ. Έστω με το αβαντάζ ότι δεν έπαιζε Πέμπτη όπως οι άλλοι, αλλά Τετάρτη.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν κι οι τέσσερις τώρα που δεν θα έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια πριν από ντέρμπι. Με εξαίρεση το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ αμέσως μετά το ΑΕΚ-Ράγιο.

Άσχετο:

Εντυπωσιακή η σεζόν που κάνει φέτος ο Μίγια στη Χετάφε, με τις εννιά ασίστ και τα 28 ενενηντάλεπτα (!) στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας χάσει μόνο ένα ματς λόγω αποβολής. Αντίθετα, δεν ισχύει το ίδιο με τον έτερο Ισπανό παίκτη που είχε ασχοληθεί πολύ ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι, τον Μπράϊαν Χιλ, που σε 23 συμμετοχές (17 βασικός κι έξι αλλαγή) με την Τζιρόνα έχει μηδέν γκολ και τρεις ασίστ, τελευταία στις 23 Νοεμβρίου. Και είναι και τραυματίας τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Έβλεπα τα παιχνίδια της Εθνικής Νέων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19 ετών και διαπίστωσα ότι παίζει μόνο ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ στα προηγούμενα χρόνια οι περισσότεροι της Εθνικής ομάδας Νέων ήταν παίκτες του Ολυμπιακού.

Τώρα, παίζει μόνο ο εξτρέμ Κολοκοτρώνης, μεταγραφή μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι από το Αιγάλεω. Ο αριστεροπόδαρος κυνηγός αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια κι έγινε αλλαγή στο 68’ στο 1-1 με την Αυστρία και στο 58’ στο 0-1 από τη Γερμανία.

